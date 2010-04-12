Там было:
1. Как мне кажется, задавать вопросы и охаивать человека, который не может ответить из-за бани, не совсем этично. Или у Вас как у учёного другое мнение?
2. Такой же ... (и далее по тексту)
Надеюсь, Вы, Starikan, всё же догадались, что тот мой пост был ответ Вам. Как-то прокомментируете? Удовлетворил Вас мой ответ?
А в 2018 досягла однозначної цифри, яка , до речі, чітко відповідає офіційному рівню інфляції, в якому Ви і когорта зрадофилів м"яко кажучи сумніваєтесь, а тут БАЦ і ашипочка - сам же і викрив свою та своїх посіпак брехню
Вася, Вы убедительно продемонстрировали, что читать Вы научились, а понимать прочитанный текст ... увы.
Также очень интересно, как "однозначна цифра" могла не "відповідати офіційному рівню інфляції", если это она и есть?
О Вашей убогой терминологии промолчу.