zzzzzz написав:НБУ ожидает замедления роста экономики Украины в 2019 году до 2,5% при снижении инфляции до 6,3%
"Говорите и Вы" , особенно об инфляции.
Предъявите свои цифры инфляции. С расчетом и обоснованием. Иначе это пустое и постоянное балабольство.
1. Как мне кажется, задавать вопросы и охаивать человека, который не может ответить из-за бани, не совсем этично. Или у Вас как у учёного другое мнение? 2. Такой же ... (и далее по тексту)
Надеюсь, Вы, Starikan, всё же догадались, что тот мой пост был ответ Вам. Как-то прокомментируете? Удовлетворил Вас мой ответ?
А в 2018 досягла однозначної цифри, яка , до речі, чітко відповідає офіційному рівню інфляції, в якому Ви і когорта зрадофилів м"яко кажучи сумніваєтесь, а тут БАЦ і ашипочка - сам же і викрив свою та своїх посіпак брехню
Вася, Вы убедительно продемонстрировали, что читать Вы научились, а понимать прочитанный текст ... увы. Также очень интересно, как "однозначна цифра" могла не "відповідати офіційному рівню інфляції", если это она и есть? О Вашей убогой терминологии промолчу.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 22 січ, 2019 01:33, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Доброго дня. Закрию повністю питання по призовому фонду конкурса прогнозів. Нагадаю підсумки - Фейслес в конкурсі виграв 800 грн. Долярчик - 100 грн.Долярчик просив перерахувати кошти на благородні цілі. Тому доповідаю. Фейслеса 900 грн (в тому числі і 100 грн.від Ігоря) і Долярчика 100 грн. пішли на допомогу сім"ям,які втратили на війні когось з рідних. Зроблено це було наступним чином.Фейслес купив квиток на благодійний концерт О.Е.,який був вчора в Національній опері,і кошти від якого пішли на вищевказані цілі. Був радий вчора зустрітись з Фейслесом.Нажаль,не вийшло десь посидіти в кав"ярні,хоча попередньо планували. Фейслесе,друже,наступного разу обов"язково десь посидим.