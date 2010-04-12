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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 326327328329

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 107
1. меньше 27
14%
15
2. 27 - 28.50
54%
58
3. 28.50 - 30
20%
21
4. 30-35
7%
8
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 05:27

Доброго дня.
Закрию повністю питання по призовому фонду конкурса прогнозів.
Нагадаю підсумки - Фейслес в конкурсі виграв 800 грн.
Долярчик - 100 грн.Долярчик просив перерахувати кошти на благородні цілі.
Тому доповідаю.
Фейслеса 900 грн (в тому числі і 100 грн.від Ігоря) і Долярчика 100 грн. пішли на допомогу сім"ям,які втратили на війні когось з рідних.
Зроблено це було наступним чином.Фейслес купив квиток на благодійний концерт О.Е.,який був вчора в Національній опері,і кошти від якого пішли на вищевказані цілі.
Був радий вчора зустрітись з Фейслесом.Нажаль,не вийшло десь посидіти в кав"ярні,хоча попередньо планували.
Фейслесе,друже,наступного разу обов"язково десь посидим. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 07:54

Re: Валютный рынок в контексте

.... оооо, бачу відповідь і там і тут.... - то я теж ще сюди свою відповідь кину:
.... а хоч фото квитка?
- але, що я таке балакаю..... - ми тут всі - чесні! - а я якісь докази вимагаю......
... вибачте :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 08:19

МВФ ожидает снижение цен на металл в 2019 на уровне 7.4%. Это уже негативно и для Украины тоже.

Обзор прогноза МВФ
https://www.facebook.com/vladyslav.rash ... __tn__=K-R
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 08:39

Fitch подает тревожный сигнал относительно экономики Китая, сообщая о рекордном уровне корпоративных дефолтов по итогам прошлого года.

45 китайских компаний не смогли обслуживать долг по 117 выпускам облигаций на общую сумму $16.3 млрд. Подобных значений не наблюдалось ранее ни по числу компаний, ни по совокупному объему неисполненных обязательств. На этом фоне инвесторы будут более избирательны в выборе бумаг, что может привести к продажам на рынке корпоративных облигаций, в то же время, делая ситуацию более чувствительной к договоренностям с США по торговым вопросам.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 08:46

  Долярчик написав:.... оооо, бачу відповідь і там і тут.... - то я теж ще сюди свою відповідь кину:
.... а хоч фото квитка?
- але, що я таке балакаю..... - ми тут всі - чесні! - а я якісь докази вимагаю......
... вибачте :mrgreen:



Здравствуйте .
Всем Доброе Утро и Хорошего ДНЯ.
Все таки День Соборности !
Дружбы и Доверия.

Уважаемый Доллярчик , если вы мне в личку сбросите номер карты или любой телефон , я обещаю сегодня же утвердить Вашу веру в людей на 100 гривен.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 08:47

В этот день ровно год назад , МБ 28,88/28,91

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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 08:48

  Starikan написав:
  vitaliian написав: как продажу валюты в приват24 прикрыли после чего банк стал полностью бесполезным, даже за коммуналку в приват24 друт комиссию.

Кто вам такое сказал?


Плачу за хостинг. Приват24 - комиссия 3%. UPC - комиссия отсутствует

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