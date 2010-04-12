Доброго дня. Закрию повністю питання по призовому фонду конкурса прогнозів. Нагадаю підсумки - Фейслес в конкурсі виграв 800 грн. Долярчик - 100 грн.Долярчик просив перерахувати кошти на благородні цілі. Тому доповідаю. Фейслеса 900 грн (в тому числі і 100 грн.від Ігоря) і Долярчика 100 грн. пішли на допомогу сім"ям,які втратили на війні когось з рідних. Зроблено це було наступним чином.Фейслес купив квиток на благодійний концерт О.Е.,який був вчора в Національній опері,і кошти від якого пішли на вищевказані цілі. Був радий вчора зустрітись з Фейслесом.Нажаль,не вийшло десь посидіти в кав"ярні,хоча попередньо планували. Фейслесе,друже,наступного разу обов"язково десь посидим.
.... оооо, бачу відповідь і там і тут.... - то я теж ще сюди свою відповідь кину: .... а хоч фото квитка? - але, що я таке балакаю..... - ми тут всі - чесні! - а я якісь докази вимагаю...... ... вибачте
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Fitch подает тревожный сигнал относительно экономики Китая, сообщая о рекордном уровне корпоративных дефолтов по итогам прошлого года.
45 китайских компаний не смогли обслуживать долг по 117 выпускам облигаций на общую сумму $16.3 млрд. Подобных значений не наблюдалось ранее ни по числу компаний, ни по совокупному объему неисполненных обязательств. На этом фоне инвесторы будут более избирательны в выборе бумаг, что может привести к продажам на рынке корпоративных облигаций, в то же время, делая ситуацию более чувствительной к договоренностям с США по торговым вопросам.
Долярчик написав:.... оооо, бачу відповідь і там і тут.... - то я теж ще сюди свою відповідь кину: .... а хоч фото квитка? - але, що я таке балакаю..... - ми тут всі - чесні! - а я якісь докази вимагаю...... ... вибачте
Здравствуйте . Всем Доброе Утро и Хорошего ДНЯ. Все таки День Соборности ! Дружбы и Доверия.
Уважаемый Доллярчик , если вы мне в личку сбросите номер карты или любой телефон , я обещаю сегодня же утвердить Вашу веру в людей на 100 гривен.