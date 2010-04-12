Любопытный написав:тенденция переориентации на ОВГЗ, вместо классический инструментов инвестирования основной массы населения, немного пугает.
1.Стоимость овгз адекватная и привязана к учётной ставке. Учётной ставкой 18% притормозили инфляцию "лишнюю" гривну стали давать в долг а не выбрасывать на потреб.рынок. Если ставку снизят обвала курса гривны не избежать. 2. Основная масса населения не инвестирует в овгз, этим балуются банки, в первых рядах госы. 3. Если поступления в бюджет растут на 18% в год, то такая стоимость займа оправдана для всех сторон, если нет тогда впереди эмиссия или дефолт. 4. Пока есть спрос на овгз, новыми долгами можно отдавать старые, что снижает нагрузку на бюджет, позволяет поднимать минималку и пенсии без реформ. Если спрос вдруг иссякнет тогда эмиссия или дефолт.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 січ, 2019 09:45, всього редагувалось 1 раз.
Волк написав:Тактика Минфина по ОВГЗ далека от адекватной. Очень напоминает ГКО в России в середине 90-х. Стабильный курс, высокие ставки. Объем ОВГЗ растет. Это плохо и для экономики - зачем вообще чем-то рисковать, если можно получать 18% просто так? И для бюджета - уже провисают возмещения НДС. Выплат по больничным надо ждать по 3 месяца. Растут налоги. Но год выборов, так что стабильность - наше все
И на сколько вырос объем ОВГЗ за 2018 год ? На сколько вырос объем с начала 2019 года ?
Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,94/27,97 UAH/USD виртуально, без сделок.
Довольно рано, около 09.38 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки доллара, как и предполагалось, подтвердили ожидания роста, «анонсированного» понедельничным предфинишным «подскоком дохлой кошки», приподнявшись на указанное время к 27,95/28,00 UAH/USD на фоне некоторого преобладания спроса.
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 января с уровней: доллар – 27,75/28,15 UAH/USD, евро – 31,40/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с 21 января по обеим позициям не претерпел изменений.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 21 января по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1367, упав до $1,1349 на закрытии азиатской сессии форекса и снова отскочив до $1,1352 на открытии торгов в Европе.