Додано: Вів 22 січ, 2019 09:58

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,94/27,97 UAH/USD виртуально, без сделок.



Довольно рано, около 09.38 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки доллара, как и предполагалось, подтвердили ожидания роста, «анонсированного» понедельничным предфинишным «подскоком дохлой кошки», приподнявшись на указанное время к 27,95/28,00 UAH/USD на фоне некоторого преобладания спроса.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 января с уровней: доллар – 27,75/28,15 UAH/USD, евро – 31,40/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с 21 января по обеим позициям не претерпел изменений.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 21 января по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1367, упав до $1,1349 на закрытии азиатской сессии форекса и снова отскочив до $1,1352 на открытии торгов в Европе.



Дата: 22 января 2019 г. на 09.45



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,92/27,97 UAH/USD

€ – 31,77/31,85 UAH/EUR

RUB – 0,4145/0,4160 UAH/RUB



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