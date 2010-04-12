Сохранив восходящий тренд, пара доллар-гривня по состоянию на 10.15 Киева поднялась к 27,98/28,02 UAH/USD.
Однако, вскоре эти «верхи» были проданы, уронив СКВ около 10.26 на уровень 27,92/27,93 UAH/USD
Утренние «муки выбора» направления движения рынка «зеленого» безнала сопровождались признаками расширения гривневой ликвидности. На это указывало повышение с уровня 56 266,0 млн. грн. к отметке 57 785,9 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Сохранение восходящего тренда гривневой ликвидности дает шанс возвращению на рынок «зеленого» безнала «быков».
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера выросли на 3,0 коп.), евро – 31,75/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 января спрос понизился на 10,0 коп., офера упали на столько же), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 22 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера выросли на 3,0 коп.), евро – 31,75/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 января спрос понизился на 10,0 коп., офера упали на столько же), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 22 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки шли в балансе спроса и предложения.
Долярчик написав:.... оооо, бачу відповідь і там і тут.... - то я теж ще сюди свою відповідь кину: .... а хоч фото квитка? - але, що я таке балакаю..... - ми тут всі - чесні! - а я якісь докази вимагаю...... ... вибачте
Здравствуйте . Всем Доброе Утро и Хорошего ДНЯ. Все таки День Соборности ! Дружбы и Доверия.
Уважаемый Доллярчик , если вы мне в личку сбросите номер карты или любой телефон , я обещаю сегодня же утвердить Вашу веру в людей на 100 гривен.