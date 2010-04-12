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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 328329330331

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 108
1. меньше 27
14%
15
2. 27 - 28.50
55%
59
3. 28.50 - 30
19%
21
4. 30-35
7%
8
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:31

Привет из Днепра-2

Сохранив восходящий тренд, пара доллар-гривня по состоянию на 10.15 Киева поднялась к 27,98/28,02 UAH/USD.

Однако, вскоре эти «верхи» были проданы, уронив СКВ около 10.26 на уровень 27,92/27,93 UAH/USD

Утренние «муки выбора» направления движения рынка «зеленого» безнала сопровождались признаками расширения гривневой ликвидности.
На это указывало повышение с уровня 56 266,0 млн. грн. к отметке 57 785,9 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Сохранение восходящего тренда гривневой ликвидности дает шанс возвращению на рынок «зеленого» безнала «быков».

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера выросли на 3,0 коп.), евро – 31,75/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 января спрос понизился на 10,0 коп., офера упали на столько же), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 22 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера выросли на 3,0 коп.), евро – 31,75/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 января спрос понизился на 10,0 коп., офера упали на столько же), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 22 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки шли в балансе спроса и предложения.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:35

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго ранку панове. На відкритті МБ трохи зріс, але реакціі на ЧР ніякої, навіть скоригували, про що підтвердила Зорька котируваннями Київ 27.90/27.93
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:38

  холява написав:
  Долярчик написав:.... оооо, бачу відповідь і там і тут.... - то я теж ще сюди свою відповідь кину:
.... а хоч фото квитка?
- але, що я таке балакаю..... - ми тут всі - чесні! - а я якісь докази вимагаю......
... вибачте :mrgreen:



Здравствуйте .
Всем Доброе Утро и Хорошего ДНЯ.
Все таки День Соборности !
Дружбы и Доверия.

Уважаемый Доллярчик , если вы мне в личку сбросите номер карты или любой телефон , я обещаю сегодня же утвердить Вашу веру в людей на 100 гривен.

Добрий день, шановний Холява!
...дам Вам просту відповідь:
"Не все вимірюється в грошах!"©®™
.....і не важливо, чи сума з двома нулями, чи шістьма!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:39

юнекс вчера светил покупку 92 сегодня исправился.
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можно слиться в скай по 88
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в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:46

Привет из Днепра-3

Меж тем, около 10.42 котировки безналичного «американца», возобновив рост, оказались на отметке 27,93/27,95 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж.

Дата: 22 января 2019 г. на 10.38
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,90/28,00 UAH/USD
€ 31,70/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в оптовых объемах.

Дата: 22 января 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.40

Мелкий опт «неформал»

$ 27,88-90/27,93-95 UAH/USD
EUR 31,75/31,90 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок «вялый».

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:53

  vitaliian написав:юнекс вчера светил покупку 92 сегодня исправился.
Зображення
можно слиться в скай по 88
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Та я майже весь в гривні 28.80-28.10-28.20-28.00 рівні зливу, тому чекаю коли гравці почнуть входити в гривневі ОВДП, зливаючи валюту, та курс завалять на 27. :mrgreen:
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:02

  Перес де Куэльяр написав:
  vitaliian написав:юнекс вчера светил покупку 92 сегодня исправился.
Зображення
можно слиться в скай по 88
Зображення
Та я майже весь в гривні 28.80-28.10-28.20-28.00 рівні зливу, тому чекаю коли гравці почнуть входити в гривневі ОВДП, зливаючи валюту, та курс завалять на 27. :mrgreen:


хтось буде входити ..а хто й виходити з ОВГЗ й депосертифікатів НБУ :)..так , що тут таке , не вгадаєш :)
lincoln2
 
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