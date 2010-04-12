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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 331332333334>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 109
1. меньше 27
14%
15
2. 27 - 28.50
54%
59
3. 28.50 - 30
20%
22
4. 30-35
7%
8
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:43

  vitaliian написав:
  lincoln2 написав:хтось буде входити ..а хто й виходити з ОВГЗ й депосертифікатів НБУ ..так , що тут таке , не вгадаєш
пока что желающих войти больше. 18% на халяву на дороге не валяются.


валяются уже почти полгода... чего-то последние были провальными (и даже из тех кто зашел - большинство вошло до 3 мес), а в НБУ еще и ставку грозят понизить, кто тогда пирамиду поддерживать будет?

валютные горки очень вероятны, но входить в гривну до июня, без возможности выскочить - уже очень рискованно.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:44

  AleksML написав:Шановні, прошу поради - в середині лютого треба сплатити гривневий кредит. Кошти зберігаю в доларах. Краще здати зараз по 27,9; чи почекати початку лютого і там курс буде краще? Заздалегідь вдячний!


Курс наперед не знает никто. Имея кредит в гривне и храня деньги в долларах Вы сами берете на себя валютные риски.

По Вашему вопросу. Сдав сейчас по 27.90 и кинув на месяц (примерно) на депозит можно поднять около 0.8% ЧИСТЫМИ в гривне. Это будет соответствовать примерно курсу сдачи через месяц 28.12.
А далее каждый решает сам и прикидывает вероятности увидеть курс выше 28.12 в течении месяца.
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:45

Re: Валютный рынок в контексте

  Moneta написав:валяются уже почти полгода...
Вы про банки? там порог гарантирования всего 200к. Альтернативы овгз в Украине нет (чтобы вся сумма покрывалась гарантией и освобождалась от налога). Приток желающих заработать иссякнет когда гривна начнет девальвировать больше, чем доходность овгз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:11

Привет из Днепра-6

Около 12.03 котировки безналичного доллара понизились к 27,88/27,91 UAH/USD.
«Регулятора на рынке не видно, так что можем пойти и ниже», заметил наш гуру.

На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение действующих цен в паре доллар-гривня и стабильность пары евро-гривня: доллар - 27,85-87/27,90-93 UAH/USD, евро – 31,75/31,80 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность, по сути, нулевая.

По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении на местном рынке преобладания клиентского «приноса» в оптовых объемах, сопровождавшегося коррекцией действующих цен (27,87/27,93 UAH/USD, евро – 31,70/31,85 UAH/EUR, рубль 0,413/0,416 UAH/RUB). Запорожцы, с их слов, начинают опасаться гривнедефицита.

Дата: 22 января 2019 г. на 11.52

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,90/27,94 UAH/USD
€ – 31,72/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,416 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:11

  zzzzzz написав:МВФ ожидает снижение цен на металл в 2019 на уровне 7.4%. Это уже негативно и для Украины тоже.



Африканский фронт

International Trade Centre оценивает текущий неиспользованный экспортный потенциал Украины на континенте в 3,85 млрд долл. Фактически мы можем как минимум удвоить экспорт в Африку, увеличив суммарный украинский экспорт на 10%, и сократить разрыв торгового баланса.

Ведущие мировые эксперты, Всемирный банк, ООН говорят о том, что текущее столетие — это столетие расцвета Африки. И от того, какие отношения мы выстроим с этим регионом, во многом будет зависеть, что нас ждет в будущем.

https://zn.ua/foreign_economics/afrikan ... 6166_.html
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:28

Re: Валютный рынок в контексте

86/90
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:40

Привет из Днепра-7

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,9126 UAH/USD, потеряв 3,69 коп.

По состоянию на 12.30 котировки безналичного доллара, сохранив в отсутствие регулятора нисходящий тренд, упали к 27,86/27,89 UAH/USD.

Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,85/27,92 UAH/USD, евро – 31,75/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь относительной сбалансированностью спроса и предложения.

Дата: 22 января 2019 г. на 12.36

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,88/27,92 UAH/USD
€ – 31,70/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,416 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:47

Re: Валютный рынок в контексте

Что же, поздравляю всех с окончанием зимнего загончика сезона 2018-2019, рекордом стрижки оленей так и остался курс 28.25. Это на 75 коп ниже, чем пик прошлогодней зимней стрижки, что не может не радовать :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:48

  Solar_simfi написав:Пойду проведаю BiSову банку. По 27.92 считаю приемлемым курсом для некоторой закупки.

Покупать доллар в январе - это ололо.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:50

27.77-27.82/27.88-27.90
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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