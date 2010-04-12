AleksML написав:Шановні, прошу поради - в середині лютого треба сплатити гривневий кредит. Кошти зберігаю в доларах. Краще здати зараз по 27,9; чи почекати початку лютого і там курс буде краще? Заздалегідь вдячний!
Курс наперед не знает никто. Имея кредит в гривне и храня деньги в долларах Вы сами берете на себя валютные риски.
По Вашему вопросу. Сдав сейчас по 27.90 и кинув на месяц (примерно) на депозит можно поднять около 0.8% ЧИСТЫМИ в гривне. Это будет соответствовать примерно курсу сдачи через месяц 28.12. А далее каждый решает сам и прикидывает вероятности увидеть курс выше 28.12 в течении месяца.
Вы про банки? там порог гарантирования всего 200к. Альтернативы овгз в Украине нет (чтобы вся сумма покрывалась гарантией и освобождалась от налога). Приток желающих заработать иссякнет когда гривна начнет девальвировать больше, чем доходность овгз.
Около 12.03 котировки безналичного доллара понизились к 27,88/27,91 UAH/USD. «Регулятора на рынке не видно, так что можем пойти и ниже», заметил наш гуру.
На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение действующих цен в паре доллар-гривня и стабильность пары евро-гривня: доллар - 27,85-87/27,90-93 UAH/USD, евро – 31,75/31,80 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность, по сути, нулевая.
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении на местном рынке преобладания клиентского «приноса» в оптовых объемах, сопровождавшегося коррекцией действующих цен (27,87/27,93 UAH/USD, евро – 31,70/31,85 UAH/EUR, рубль 0,413/0,416 UAH/RUB). Запорожцы, с их слов, начинают опасаться гривнедефицита.
zzzzzz написав:МВФ ожидает снижение цен на металл в 2019 на уровне 7.4%. Это уже негативно и для Украины тоже.
Африканский фронт
International Trade Centre оценивает текущий неиспользованный экспортный потенциал Украины на континенте в 3,85 млрд долл. Фактически мы можем как минимум удвоить экспорт в Африку, увеличив суммарный украинский экспорт на 10%, и сократить разрыв торгового баланса.
Ведущие мировые эксперты, Всемирный банк, ООН говорят о том, что текущее столетие — это столетие расцвета Африки. И от того, какие отношения мы выстроим с этим регионом, во многом будет зависеть, что нас ждет в будущем.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,9126 UAH/USD, потеряв 3,69 коп.
По состоянию на 12.30 котировки безналичного доллара, сохранив в отсутствие регулятора нисходящий тренд, упали к 27,86/27,89 UAH/USD.
Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,85/27,92 UAH/USD, евро – 31,75/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь относительной сбалансированностью спроса и предложения.
Что же, поздравляю всех с окончанием зимнего загончика сезона 2018-2019, рекордом стрижки оленей так и остался курс 28.25. Это на 75 коп ниже, чем пик прошлогодней зимней стрижки, что не может не радовать
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.