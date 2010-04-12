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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 332333334335>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 110
1. меньше 27
14%
15
2. 27 - 28.50
54%
59
3. 28.50 - 30
21%
23
4. 30-35
7%
8
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:55

  Zebra написав:
  Solar_simfi написав:Пойду проведаю BiSову банку. По 27.92 считаю приемлемым курсом для некоторой закупки.

Покупать доллар в январе - это ололо.

Доллар работает и приносит некий доход. Гривна не работает и не приносит ничего. Выжидать по три копейки в день, вместо вбрасываения денег в оборот - ололо.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Против Косы, Клоуна, Палковводца.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:56

  Alex2006 написав:Что же, поздравляю всех с окончанием зимнего загончика сезона 2018-2019, рекордом стрижки оленей так и остался курс 28.25. Это на 75 коп ниже, чем пик прошлогодней зимней стрижки, что не может не радовать :)

А 29-30 после объявления ВП забыли?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:57

  Alex2006 написав:Что же, поздравляю всех с окончанием зимнего загончика сезона 2018-2019, рекордом стрижки оленей так и остался курс 28.25. Это на 75 коп ниже, чем пик прошлогодней зимней стрижки, что не может не радовать :)


К сожалению, обещанные Вами 26,ХХ мы так и не увидели в декабре. Поэтому не торопитесь и сейчас с выводами :)
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:00

  hxbbgaf написав:
  Alex2006 написав:Что же, поздравляю всех с окончанием зимнего загончика сезона 2018-2019, рекордом стрижки оленей так и остался курс 28.25. Это на 75 коп ниже, чем пик прошлогодней зимней стрижки, что не может не радовать :)

А 29-30 после объявления ВП забыли?


Alex2006 мне напомнил чудесный диалог Винокура с Оганезовым: "Здесь играем, здесь не играем, здесь мы рыбу заворачивали... "
Не подходящие под стройную теорию цифры просто выбрасываются.
Манипулятор :)
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:01

  Искатель написав:
  Alex2006 написав:Что же, поздравляю всех с окончанием зимнего загончика сезона 2018-2019, рекордом стрижки оленей так и остался курс 28.25. Это на 75 коп ниже, чем пик прошлогодней зимней стрижки, что не может не радовать :)


К сожалению, обещанные Вами 26,ХХ мы так и не увидели в декабре. Поэтому не торопитесь и сейчас с выводами :)

Ну, их не увидели из-за фишки с ВП и из-за позднего захода транша МВФ :)

  hxbbgaf написав:
  Alex2006 написав:Что же, поздравляю всех с окончанием зимнего загончика сезона 2018-2019, рекордом стрижки оленей так и остался курс 28.25. Это на 75 коп ниже, чем пик прошлогодней зимней стрижки, что не может не радовать :)

А 29-30 после объявления ВП забыли?

То было в ноябре и то был загончик под ВП, а не стандартный зимний загончик) 1 декабря продажа была 28.25)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:08

Привет из Днепра-8

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,94/27,97 UAH/USD виртуально, без сделок.

Довольно рано, около 09.38 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки доллара, как и предполагалось, подтвердили ожидания роста, «анонсированного» понедельничным предфинишным «подскоком дохлой кошки», приподнявшись на указанное время к 27,95/28,00 UAH/USD на фоне некоторого преобладания спроса.

Сохранив восходящий тренд, пара доллар-гривня по состоянию на 10.15 Киева поднялась к 27,98/28,02 UAH/USD.

Однако, вскоре эти «верхи» были проданы, уронив СКВ около 10.26 на уровень 27,92/27,93 UAH/USD

Утренние «муки выбора» направления движения рынка «зеленого» безнала сопровождались признаками расширения гривневой ликвидности.
На это указывало повышение с уровня 56 266,0 млн. грн. к отметке 57 785,9 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Сохранение восходящего тренда гривневой ликвидности дает шанс возвращению на рынок «зеленого» безнала «быков».

Меж тем, около 10.42 котировки безналичного «американца», возобновив рост, оказались на отметке 27,93/27,95 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж.

К 11.05 Киева сложилось впечатление, что покинув межбанк накануне, когда работался доллар, непопулярным в Украине валютированием «завтра», покупатели во вторник не вернулись на рынок. Ликвидность сделок в безналичной паре доллар-гривня из-за этого оставалась на очень низком уровне.

Тем временем, около 11.10 котировки безналичного доллара все еще пребывали на цифре 27,93/27,95 UAH/USD на фоне низколиквидной равновесной торговли.

Дополуденная курсовая лихорадка, сменившаяся низколиквидной коррекцией курса безналичного доллара на валютном межбанке сопровождались признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,00% годовых.

Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному росту остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.

К 11.26 котировки безналичного доллара, сохранив «ползучий» нисходящий тренд, оказались на отметке 27,89/27,92 UAH/USD. Со слов очевидцев, регулятор уже успел «отметиться» на рынке, выкупив с платформы Matching толику «лишней» долларовой ликвидности.

Около 12.03 котировки безналичного доллара понизились к 27,88/27,91 UAH/USD.
«Регулятора на рынке не видно, так что можем пойти и ниже», заметил наш гуру.

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,9126 UAH/USD, потеряв 3,69 коп.

По состоянию на 12.30 котировки безналичного доллара, сохранив в отсутствие регулятора нисходящий тренд, упали к 27,86/27,89 UAH/USD.

На 13.05 котировки безналичного «американца» консолидировались на отметке 27,86/27,89 UAH/USD.

Около 13.06 цены доллара на межбанке не покинули эту цифру, а в указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 января с уровней: доллар – 27,75/28,15 UAH/USD, евро – 31,40/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Евро по сравнению с 21 января по обеим позициям не претерпел изменений.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 21 января по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1367, упав до $1,1349 на закрытии азиатской сессии форекса и снова отскочив до $1,1352 на открытии торгов в Европе.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера выросли на 3,0 коп.), евро – 31,75/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 января спрос понизился на 10,0 коп., офера упали на столько же), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 22 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера выросли на 3,0 коп.), евро – 31,75/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 января спрос понизился на 10,0 коп., офера упали на столько же), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 22 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки шли в балансе спроса и предложения.

На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение действующих цен в паре доллар-гривня и стабильность пары евро-гривня: доллар - 27,85-87/27,90-93 UAH/USD, евро – 31,75/31,80 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность, по сути, нулевая.

По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении на местном рынке преобладания клиентского «приноса» в оптовых объемах, сопровождавшегося коррекцией действующих цен (27,87/27,93 UAH/USD, евро – 31,70/31,85 UAH/EUR, рубль 0,413/0,416 UAH/RUB). Запорожцы, с их слов, начинают опасаться гривнедефицита.

Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,85/27,92 UAH/USD, евро – 31,75/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь относительной сбалансированностью спроса и предложения.

В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.

Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 22 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,92/27,97 UAH/USD, евро – 31,77/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,4145/0,4160 UAH/RUB, Киев опт 27,88-90/27,93-95 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,88-90/27,93-95 UAH/USD, евро (опт) 31,75/31,80 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,75/31,80 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,75/27,95 UAH/USD, евро – 31,40/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,412 RUB/USD, Одесса – опт 27,88/27,93 UAH/USD, розница – 27,80/27,97 UAH/USD; Запорожье – 27,90/28,00 UAH/USD; евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,417 RUB/USD.

Сохранение на украинском валютном межбанке во вторник нисходящего тренда в безналичной паре доллар-гривня на фоне отсутствия в должном объеме поступлений внешнеторговой выручки из-за рубежа (накануне США были выходными), казалось бы, должно было стать сенсацией. Действительно, поступившая на счета экспортеров валюта 22-го не могла тотчас появиться на межбанке во вторник.
Однако по зрелому размышлению мы пришли к выводу, что ничего удивительного в сохранении присутствия на рынке безналичного доллара «зеленых медведей», нет. И вот почему.

Во-первых, курс доллара 22-го на межбанке снижался из-за дефицита покупателей. Меж тем, как известно, импортеры появляются там с покупками СКВ лишь в самом конце месяца. На рынок со спросом выходят нерезиденты в дебюте месяца, когда настает очередной сезон репатриации дивидендов. Так что, в значительной степени нехватка спроса на доллар связана с календарем.

Во-вторых, у возможных покупателей доллара не было резона появляться на рынке во вторник. Хотя бы потому, что 22-го там было мизерное предложение доллара. Регулятор с грехом пополам «наскреб», проводя гривневую интервенцию с платформы Matching по курсу 27,91 UAH/USD до $10,0 млн. в свои «закрома».

Другое дело торги 23-го, когда на межбанке появится двойная порция отложенной из-за длинных выходных в США внешнеторговой выручки. Думается, и ликвидность, и активность покупателей в среду заметно вырастут, составив конкуренцию регулятору, который наверняка явится на межбанк для пополнения своих резервов.

US
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:29

  Solar_simfi написав:
  Zebra написав:
  Solar_simfi написав:Пойду проведаю BiSову банку. По 27.92 считаю приемлемым курсом для некоторой закупки.

Покупать доллар в январе - это ололо.

Доллар работает и приносит некий доход. Гривна не работает и не приносит ничего. Выжидать по три копейки в день, вместо вбрасываения денег в оборот - ололо.

Ты же выжидал 27.92
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:42

  Zebra написав:Ты же выжидал 27.92

Не так уж долго и ждал, но в целом, да, в том и дело, что устал ждать. Больше теряю на лежащей мертвым грузом гривне более двух недель, чем экономлю от трехкопеечного ревала в день. Досить! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:47

Solar_simfi тех у кого деньги работают колебания курса в пределах 20-50 коп вообще не должны интересовать.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:49

  vitaliian написав:Solar_simfi тех у кого деньги работают колебания курса в пределах 20-50 коп вообще не должны интересовать.

Ну тут все ж миллионами ворочают, вовремя покупают, оперативно сливают и публикуют офигительные истории о своих победах. Куда мне до форумных небожителей со своими копейками, я и не стремлюсь )
З.Ы. Пока шел в БиС, ТАС нарисовал 27.88, взял у него. Благо на Академе БиС и ТАС через дверь.
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