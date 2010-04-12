тем более. На 1к$ копейка курсовой разницы приносит целую десятку гривен проффита. от 10к$ уже есть смысл побегать в поиске лучшего курса. имхо.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 січ, 2019 14:15
Re: Валютный рынок в контексте
тем более. На 1к$ копейка курсовой разницы приносит целую десятку гривен проффита. от 10к$ уже есть смысл побегать в поиске лучшего курса. имхо.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
Додано: Вів 22 січ, 2019 14:25
Додано: Вів 22 січ, 2019 14:33
Re: Валютный рынок в контексте
Где у них такие условия? Депо месячный и то 14%
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Вів 22 січ, 2019 14:36
я говорил про текущий счёт, а не про депозит.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
Додано: Вів 22 січ, 2019 14:43
"якщо впродовж розрахункового періоду, у якийсь день на
рахунку був нульовий залишок на кінець банківського дня, то нарахування відсотків відбуватися не буде."
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