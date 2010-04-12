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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 332333334335

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 110
1. меньше 27
14%
15
2. 27 - 28.50
54%
59
3. 28.50 - 30
21%
23
4. 30-35
7%
8
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:15

Re: Валютный рынок в контексте

  Solar_simfi написав:Ну тут все ж миллионами ворочают
тем более. На 1к$ копейка курсовой разницы приносит целую десятку гривен проффита. от 10к$ уже есть смысл побегать в поиске лучшего курса. имхо.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:25

  vitaliian написав:
  Solar_simfi написав:Ну тут все ж миллионами ворочают
тем более. На 1к$ копейка курсовой разницы приносит целую десятку гривен проффита. от 10к$ уже есть смысл побегать в поиске лучшего курса. имхо.

Рискуя при этом конкретно получить по голове! Оно того стоит? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:33

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:закинул на текущий счёт в скай банк под 16%
Где у них такие условия? Депо месячный и то 14%
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:36

  Proofy написав:
  vitaliian написав:закинул на текущий счёт в скай банк под 16%
Где у них такие условия? Депо месячный и то 14%
я говорил про текущий счёт, а не про депозит.
https://www.sky.bank/public/uploads/documents/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%20%D0%9E%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf пп25
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:43

  vitaliian написав:
  Proofy написав:
  vitaliian написав:закинул на текущий счёт в скай банк под 16%
Где у них такие условия? Депо месячный и то 14%
я говорил про текущий счёт, а не про депозит.
https://www.sky.bank/public/uploads/documents/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%20%D0%9E%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf пп25

"якщо впродовж розрахункового періоду, у якийсь день на
рахунку був нульовий залишок на кінець банківського дня, то нарахування відсотків відбуватися не буде."
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