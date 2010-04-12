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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 січ, 2019 14:15
Solar_simfi написав:
Ну тут все ж миллионами ворочают
тем более. На 1к$ копейка курсовой разницы приносит целую десятку гривен проффита. от 10к$ уже есть смысл побегать в поиске лучшего курса. имхо.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 14:25
vitaliian написав: Solar_simfi написав:
Ну тут все ж миллионами ворочают
тем более. На 1к$ копейка курсовой разницы приносит целую десятку гривен проффита. от 10к$ уже есть смысл побегать в поиске лучшего курса. имхо.
Рискуя при этом конкретно получить по голове! Оно того стоит?
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Додано: Вів 22 січ, 2019 14:33
vitaliian написав:
закинул на текущий счёт в скай банк под 16%
Где у них такие условия? Депо месячный и то 14%
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Вів 22 січ, 2019 14:36
Proofy написав: vitaliian написав:
закинул на текущий счёт в скай банк под 16%
Где у них такие условия? Депо месячный и то 14%
я говорил про текущий счёт, а не про депозит.https://www.sky.bank/public/uploads/documents/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%20%D0%9E%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf
пп25
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Додано: Вів 22 січ, 2019 14:43
"якщо впродовж розрахункового періоду, у якийсь день на
рахунку був нульовий залишок на кінець банківського дня, то нарахування відсотків відбуватися не буде."
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Додано: Вів 22 січ, 2019 14:45
J написав:
"якщо впродовж розрахункового періоду, у якийсь день на
рахунку був нульовий залишок на кінець банківського дня, то нарахування відсотків відбуватися не буде."
фсёпропало, проблема оставить 1 грн на счету?
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Додано: Вів 22 січ, 2019 14:57
vitaliian написав: J написав:
"якщо впродовж розрахункового періоду, у якийсь день на
рахунку був нульовий залишок на кінець банківського дня, то нарахування відсотків відбуватися не буде."
фсёпропало, проблема оставить 1 грн на счету?
16 копеек % за месяц не спасут демократию
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Додано: Вів 22 січ, 2019 14:58
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 22 січ, 2019 15:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 15:01
Мдяяяя...жестко уронили курс
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 22 січ, 2019 15:11
zzzzzz написав:
Мдяяяя...жестко уронили курс
Ми поки що йдемо по нижчих курсах,аніж за аналогічний період минулого року.
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