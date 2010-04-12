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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 334335336337>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 112
1. меньше 27
13%
15
2. 27 - 28.50
53%
59
3. 28.50 - 30
21%
23
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:16

  vitaliian написав:
  J написав:"якщо впродовж розрахункового періоду, у якийсь день на
рахунку був нульовий залишок на кінець банківського дня, то нарахування відсотків відбуватися не буде."

фсёпропало, проблема оставить 1 грн на счету?

Серед щоденних залишків для розрахунку відсотків використовується сума найменшого залишку. На суму, яка перевищує найменший залишок, відсотки нараховуватись не будуть. Також, якщо впродовж розрахункового періоду, у якийсь день на рахунку був нульовий залишок на кінець банківського дня, то нарахування відсотків відбуватися не буде.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:19

  zzzzzz написав:Мдяяяя...жестко уронили курс
Начебто Ви востаннє виходили залишками по 96/ . Чи Вам напрямок і динаміка не до вподоби? Поки все йде добре, по кальці, я навіть і не змінюю своєї думки на кінець січня в позначках доляра.Валютный рынок в контексте
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 22 січ, 2019 15:38, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:21

  vollena71 написав:
Серед щоденних залишків для розрахунку відсотків використовується сума найменшого залишку. На суму, яка перевищує найменший залишок, відсотки нараховуватись не будуть. Також, якщо впродовж розрахункового періоду, у якийсь день на рахунку був нульовий залишок на кінець банківського дня, то нарахування відсотків відбуватися не буде.
вы меня троллите? 100к нужно пристроить на месяц. Варианты либо депозит под 14% либо данная карта под 16%. Какие блин наименьшие остатки, я внес 100к и через месяц снял 101066 грн. Всё.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:25

Сьогодні черговий аукціон по ОВДП.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:29

  vitaliian написав:
  vollena71 написав:
Серед щоденних залишків для розрахунку відсотків використовується сума найменшого залишку. На суму, яка перевищує найменший залишок, відсотки нараховуватись не будуть. Також, якщо впродовж розрахункового періоду, у якийсь день на рахунку був нульовий залишок на кінець банківського дня, то нарахування відсотків відбуватися не буде.
вы меня троллите? 100к нужно пристроить на месяц. Варианты либо депозит под 14% либо данная карта под 16%. Какие блин наименьшие остатки, я внес 100к и через месяц снял 101066 грн. Всё.

Вас не троллят, а предупреждают, что для того, чтобы вынести больше 100к нужно положить их перед окончанием месяца, а снять в начале месяца т.о., чтобы деньги пролежали полный месяц. Это достаточно распространенная схема для сберегательных карт с высоким процентом. По сути, проценты не начисляются за тот месяц, в котором деньги внесены, и за тот, в котором они снимаются.
Вам процитировали то, что написано мелкими буквами в сноске.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:48

Re: Валютный рынок в контексте

...і мені цікаво стало:
- тобто, якщо внести 2-го числа 100К, а зняти їх через місяць 3-го - то процентів ще нараховних не буде?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:51

  Долярчик написав:...і мені цікаво стало:
- тобто, якщо внести 2-го числа 100К, а зняти їх через місяць 3-го - то процентів ще нараховних не буде?

Тогда вам начислят % за 2 дня следующего месяца, потому что 1го числа первого месяца был ноль.
Прозапас укргаз 15,25% вносите и снимайте любого числа (сам проверял). Но там 0,5% комиссия на снятие, половину % за полный месяц вы теряете на комиссии.
С 2х месяцев уже интересно https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/pz3month/
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:59

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:половину % за 1й месяц вы теряете.

4% вместо 15.5 - это не половина.
По сути, схема та же.
Такие карты не предназначены для кратковременного хранения.
Карты с честным ежедневным начислением процентов дают не более 10-12%
Например: https://www.bisbank.com.ua/wp-content/u ... nets-1.pdf

ЗЫ Если тема не исчерпана, предлагаю перебраться сюда: Байки про банки і не тільки....
Офтопить здесь мне становится стыдно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:05

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 3,22 коп., на торгах вторника укрепился на 5,28 коп., оказавшись на уровне 27,8958 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 22-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,69 коп., составил 27,9126 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 22 января с уровней предыдущего закрытия 27,94/27,97 UAH/USD виртуально, без сделок. В дебюте торгов безналичная пара доллар-гривня никак не могла определиться с трендом.
Выйдя в реальную сферу, около 09.57 Киева, доллар вырос к 27,95/28,00, спустя 18 минут пролонгировав рост до 27,98/28,02 UAH/USD. Однако уже в 10.25 эти локальные максимумы были проданы, уронив «американца» к 27,92/27,93 UAH/USD.

С 10.40 пара доллар-гривня консолидировалась на цифре 27,93/27,95 UAH/USD UAH/USD, которую не покидала до 11.25 Киева.

Для многих коррекция курса СКВ на межбанке 22-го стала сюрпризом – большинство игроков ожидало роста цен «американца», и это ожидание базировалось на скудности притока внешнеторговой выручки из-за длинных выходных в США.
К росту цен СКВ располагала и динамика гривневой ликвидности: остатки в нацвалюте на коррсчетах НБУ выросли с уровня 56 266,0 млн. грн. к отметке 57 785,9 млн. грн. Однако, полагаю, никакой сенсации в дефиците покупателей СКВ нет. Прежде всего, потому, что время покупок доллара импортерами, появляющимися на рынке в самом конце месяца, еще не пришло, а до старта репатриации дивидендов нерезидентами еще осталось 10 дней. Кроме того, потенциальные покупатели могли отложить свои проекты на среду, когда ожидается избыточная долларовая ликвидность из-за двойной порции притока экспортной выручки из-за рубежа (следствие выходного дня в США 21 января).
Таким образом, на межбанке было сформировано «техническое» преобладание предложения СКВ, с которым уже около 11.20 Киева начал «бороться» регулятор, одномоментно выкупив с рынка до $10,0 млн. по 27,91 UAH/USD с платформы Matching.
Полагаю, это надолго «заморозило» курс СКВ на отметке 27,93/27,95, которую доллар покинул вместе с регулятором около 11.25 Киева, просев до
27,89/27,92 UAH/USD.
Полдень СКВ встретила на цифре 27,88/27,91, а на обеденный перерыв рынок ушел около 13.05 на фоне курса 27,86/27,89 UAH/USD, который оставался действующим до 14.05 Киева.

С этого часа пара доллар-гривня инициировала «традиционное» поэтапное (порционное) снижение, оказавшись по состоянию на 14.25 на уровне 27,80/27,83 UAH/USD.

В дальнейшем, с 15.40 Киева, пара доллар-гривня снова инициировала поэтапную коррекцию, упав на опустевшем межбанковском валютном рынке до 27,78/27,82 UAH/USD, не покидая район этой отметки до завершения сессии.

На цифре 27,78/27,82 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 22 января.

Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8958 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,75% с 27,6883 UAH/USD до 27,8958 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.

На Depo рынке 22 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 22 января, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, на межбанке наблюдался дефицит покупателей СКВ (импортеров и нерезидентов) по «календарным» причинам: время покупок импортерами, которые обычно появляются на рынке в самом конце месяца, еще не наступило, а до начала сезона репатриации дивидендов нерезидентами еще оставалось как минимум, 10 дней.

Во-вторых, потенциальные покупатели отложили свои проекты на среду, рассчитывая на двойную порцию поступления экспортной выручки и связанное с этим изобилие СКВ.

В-третьих, коррекцию безналичного доллара поддержал «медвежий» тренд наличного «американца».

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 января немного выросли, имея для этого следующие основания.

Во-первых, во вторник работался доллар валютированием «сегодня» или tod, в режиме более популярном в Украине.

Во-вторых, «медвежий» тренд пары доллар-гривня на межбанке стал более выраженным, что, как известно, способствует ликвидности.

В-третьих, в торгах вторника принимал участие НБУ, выкупая избыток СКВ с платформы Matching.

В-четвертых, следует отметить, что в целом обороты 22-го на торгах межбанка оставляли желать лучшего. Как из-за слабого притока экспортной выручки из-за рубежа, так и вследствие дефицита покупателей СКВ.



Дата: 22 января 2019 г. 16.17
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,85/27,92 UAH/USD (с утра 27,88-90/27,93-95 UAH/USD, к полудню 27,85-87/27,90-93 0UAH/USD)
€ 31,70/31,80 UAH/EUR (с утра 31,75/31,80 UAH/EUR, к полудню 31,75/31,80 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок «вялый».

До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня из-за более активного клиентского «приноса» в сопровождении нехватки гривни. Вместе с коррекцией указанных пар снижалась и торговая активность клиентов.

На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение действующих цен в паре доллар-гривня и стабильность пары евро-гривня: доллар - 27,85-87/27,90-93 UAH/USD, евро – 31,75/31,80 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность, по сути, нулевая.

После обеда на киевском наличном рынке сохранилась «медвежья» динамика в парах доллар-гривня и наличном евро. Кроме того, откат наличного «американца» «по-киевски» сопровождался сохранением «сиротской» ликвидности.

Баланс спроса и предложения на столичном рынке сохранился до закрытия торгов, но это не спасло обороты от потерь: заслужив от дилеров киевского наличного рынка «тройку», ликвидность сессии 22-го ухудшила показатели предыдущей сессии.

Дата: 22 января 2019 г. 16.26

Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,83/27,90 UAH/USD (с утра - 27,90/28,00 UAH/USD, к полудню – 27,87/27,93 UAH/USD)
€ – 31,65/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,90 UAH/EUR, к полудню – 31,70/31,85 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,417 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,416 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в оптовых объемах.

До полудня это настроение не менялось, обостряя риски дефицита нацвалюты.

По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении на местном рынке преобладания клиентского «приноса» в оптовых объемах, сопровождавшегося коррекцией действующих цен (27,87/27,93 UAH/USD, евро – 31,70/31,85 UAH/EUR, рубль 0,413/0,416 UAH/RUB). Запорожцы, с их слов, начинают опасаться гривнедефицита.

После обеда на рынке Запорожья ситуация не изменилась: по-прежнему доминировали клиентские офера валюты, провоцируя коррекцию действующих цен и обостряя гривнедефицит.

Последнее в комплекте с жестким перекосом рынка в сторону клиентского предложения валюты стало главной причиной регресса на участке ликвидности – заслужив от валютчиков Запорожья «тройку с минусом», обороты понизили показатели предыдущей сессии.


Дата: 22 января 2019 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,85/27,91 UAH/USD (с утра - 27,92/27,97 UAH/USD, к полудню - 27,88/27,92 UAH/USD)
€ – 31,70/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,77/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,72/31,80 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,4145/0,4160 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,416 UAH/RUB)

US
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:06

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:Прозапас укргаз 15,25% вносите и снимайте любого числа (сам проверял). Но там 0,5% комиссия на снятие, половину % за полный месяц вы теряете на комиссии.


Там в УГБ гроші довго добираються до карти. Я колись в кінці квітня закидав на прозапас, то гроші зайшли тільки 3-го травня, відповідно % за травень майже не було. Зате можна стягти без комісії через сторонні сервіси.
Ефективніше кожен місяць створювати в різних банках депо з поповненням під гарний %, тоді можете мати можливість щомісячного доступу і навіть вищий % з простішими входами-виходами.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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