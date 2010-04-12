J написав:"якщо впродовж розрахункового періоду, у якийсь день на рахунку був нульовий залишок на кінець банківського дня, то нарахування відсотків відбуватися не буде."
фсёпропало, проблема оставить 1 грн на счету?
Серед щоденних залишків для розрахунку відсотків використовується сума найменшого залишку. На суму, яка перевищує найменший залишок, відсотки нараховуватись не будуть. Також, якщо впродовж розрахункового періоду, у якийсь день на рахунку був нульовий залишок на кінець банківського дня, то нарахування відсотків відбуватися не буде.
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Начебто Ви востаннє виходили залишками по 96/ . Чи Вам напрямок і динаміка не до вподоби? Поки все йде добре, по кальці, я навіть і не змінюю своєї думки на кінець січня в позначках доляра.Валютный рынок в контексте
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 22 січ, 2019 15:38, всього редагувалось 2 разів.
Серед щоденних залишків для розрахунку відсотків використовується сума найменшого залишку. На суму, яка перевищує найменший залишок, відсотки нараховуватись не будуть. Також, якщо впродовж розрахункового періоду, у якийсь день на рахунку був нульовий залишок на кінець банківського дня, то нарахування відсотків відбуватися не буде.
вы меня троллите? 100к нужно пристроить на месяц. Варианты либо депозит под 14% либо данная карта под 16%. Какие блин наименьшие остатки, я внес 100к и через месяц снял 101066 грн. Всё.
Серед щоденних залишків для розрахунку відсотків використовується сума найменшого залишку. На суму, яка перевищує найменший залишок, відсотки нараховуватись не будуть. Також, якщо впродовж розрахункового періоду, у якийсь день на рахунку був нульовий залишок на кінець банківського дня, то нарахування відсотків відбуватися не буде.
вы меня троллите? 100к нужно пристроить на месяц. Варианты либо депозит под 14% либо данная карта под 16%. Какие блин наименьшие остатки, я внес 100к и через месяц снял 101066 грн. Всё.
Вас не троллят, а предупреждают, что для того, чтобы вынести больше 100к нужно положить их перед окончанием месяца, а снять в начале месяца т.о., чтобы деньги пролежали полный месяц. Это достаточно распространенная схема для сберегательных карт с высоким процентом. По сути, проценты не начисляются за тот месяц, в котором деньги внесены, и за тот, в котором они снимаются. Вам процитировали то, что написано мелкими буквами в сноске.
Долярчик написав:...і мені цікаво стало: - тобто, якщо внести 2-го числа 100К, а зняти їх через місяць 3-го - то процентів ще нараховних не буде?
Тогда вам начислят % за 2 дня следующего месяца, потому что 1го числа первого месяца был ноль. Прозапас укргаз 15,25% вносите и снимайте любого числа (сам проверял). Но там 0,5% комиссия на снятие, половину % за полный месяц вы теряете на комиссии. С 2х месяцев уже интересно https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/pz3month/
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 3,22 коп., на торгах вторника укрепился на 5,28 коп., оказавшись на уровне 27,8958 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 22-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,69 коп., составил 27,9126 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 22 января с уровней предыдущего закрытия 27,94/27,97 UAH/USD виртуально, без сделок. В дебюте торгов безналичная пара доллар-гривня никак не могла определиться с трендом. Выйдя в реальную сферу, около 09.57 Киева, доллар вырос к 27,95/28,00, спустя 18 минут пролонгировав рост до 27,98/28,02 UAH/USD. Однако уже в 10.25 эти локальные максимумы были проданы, уронив «американца» к 27,92/27,93 UAH/USD.
С 10.40 пара доллар-гривня консолидировалась на цифре 27,93/27,95 UAH/USD UAH/USD, которую не покидала до 11.25 Киева.
Для многих коррекция курса СКВ на межбанке 22-го стала сюрпризом – большинство игроков ожидало роста цен «американца», и это ожидание базировалось на скудности притока внешнеторговой выручки из-за длинных выходных в США. К росту цен СКВ располагала и динамика гривневой ликвидности: остатки в нацвалюте на коррсчетах НБУ выросли с уровня 56 266,0 млн. грн. к отметке 57 785,9 млн. грн. Однако, полагаю, никакой сенсации в дефиците покупателей СКВ нет. Прежде всего, потому, что время покупок доллара импортерами, появляющимися на рынке в самом конце месяца, еще не пришло, а до старта репатриации дивидендов нерезидентами еще осталось 10 дней. Кроме того, потенциальные покупатели могли отложить свои проекты на среду, когда ожидается избыточная долларовая ликвидность из-за двойной порции притока экспортной выручки из-за рубежа (следствие выходного дня в США 21 января). Таким образом, на межбанке было сформировано «техническое» преобладание предложения СКВ, с которым уже около 11.20 Киева начал «бороться» регулятор, одномоментно выкупив с рынка до $10,0 млн. по 27,91 UAH/USD с платформы Matching. Полагаю, это надолго «заморозило» курс СКВ на отметке 27,93/27,95, которую доллар покинул вместе с регулятором около 11.25 Киева, просев до 27,89/27,92 UAH/USD. Полдень СКВ встретила на цифре 27,88/27,91, а на обеденный перерыв рынок ушел около 13.05 на фоне курса 27,86/27,89 UAH/USD, который оставался действующим до 14.05 Киева.
С этого часа пара доллар-гривня инициировала «традиционное» поэтапное (порционное) снижение, оказавшись по состоянию на 14.25 на уровне 27,80/27,83 UAH/USD.
В дальнейшем, с 15.40 Киева, пара доллар-гривня снова инициировала поэтапную коррекцию, упав на опустевшем межбанковском валютном рынке до 27,78/27,82 UAH/USD, не покидая район этой отметки до завершения сессии.
На цифре 27,78/27,82 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 22 января.
Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8958 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,75% с 27,6883 UAH/USD до 27,8958 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.
На Depo рынке 22 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 22 января, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, на межбанке наблюдался дефицит покупателей СКВ (импортеров и нерезидентов) по «календарным» причинам: время покупок импортерами, которые обычно появляются на рынке в самом конце месяца, еще не наступило, а до начала сезона репатриации дивидендов нерезидентами еще оставалось как минимум, 10 дней.
Во-вторых, потенциальные покупатели отложили свои проекты на среду, рассчитывая на двойную порцию поступления экспортной выручки и связанное с этим изобилие СКВ.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 января немного выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, во вторник работался доллар валютированием «сегодня» или tod, в режиме более популярном в Украине.
Во-вторых, «медвежий» тренд пары доллар-гривня на межбанке стал более выраженным, что, как известно, способствует ликвидности.
В-третьих, в торгах вторника принимал участие НБУ, выкупая избыток СКВ с платформы Matching.
В-четвертых, следует отметить, что в целом обороты 22-го на торгах межбанка оставляли желать лучшего. Как из-за слабого притока экспортной выручки из-за рубежа, так и вследствие дефицита покупателей СКВ.
Дата: 22 января 2019 г. 16.17 Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,85/27,92 UAH/USD (с утра 27,88-90/27,93-95 UAH/USD, к полудню 27,85-87/27,90-93 0UAH/USD) € 31,70/31,80 UAH/EUR (с утра 31,75/31,80 UAH/EUR, к полудню 31,75/31,80 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок «вялый».
До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня из-за более активного клиентского «приноса» в сопровождении нехватки гривни. Вместе с коррекцией указанных пар снижалась и торговая активность клиентов.
На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение действующих цен в паре доллар-гривня и стабильность пары евро-гривня: доллар - 27,85-87/27,90-93 UAH/USD, евро – 31,75/31,80 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность, по сути, нулевая.
После обеда на киевском наличном рынке сохранилась «медвежья» динамика в парах доллар-гривня и наличном евро. Кроме того, откат наличного «американца» «по-киевски» сопровождался сохранением «сиротской» ликвидности.
Баланс спроса и предложения на столичном рынке сохранился до закрытия торгов, но это не спасло обороты от потерь: заслужив от дилеров киевского наличного рынка «тройку», ликвидность сессии 22-го ухудшила показатели предыдущей сессии.
Дата: 22 января 2019 г. 16.26
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,83/27,90 UAH/USD (с утра - 27,90/28,00 UAH/USD, к полудню – 27,87/27,93 UAH/USD) € – 31,65/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,90 UAH/EUR, к полудню – 31,70/31,85 UAH/EUR) RUB – 0,412/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,417 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,416 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях преобладания клиентского предложения валюты в оптовых объемах.
До полудня это настроение не менялось, обостряя риски дефицита нацвалюты.
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении на местном рынке преобладания клиентского «приноса» в оптовых объемах, сопровождавшегося коррекцией действующих цен (27,87/27,93 UAH/USD, евро – 31,70/31,85 UAH/EUR, рубль 0,413/0,416 UAH/RUB). Запорожцы, с их слов, начинают опасаться гривнедефицита.
После обеда на рынке Запорожья ситуация не изменилась: по-прежнему доминировали клиентские офера валюты, провоцируя коррекцию действующих цен и обостряя гривнедефицит.
Последнее в комплекте с жестким перекосом рынка в сторону клиентского предложения валюты стало главной причиной регресса на участке ликвидности – заслужив от валютчиков Запорожья «тройку с минусом», обороты понизили показатели предыдущей сессии.
Дата: 22 января 2019 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,85/27,91 UAH/USD (с утра - 27,92/27,97 UAH/USD, к полудню - 27,88/27,92 UAH/USD) € – 31,70/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,77/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,72/31,80 UAH/EUR) RUB 0,414/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,4145/0,4160 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,416 UAH/RUB)
vitaliian написав:Прозапас укргаз 15,25% вносите и снимайте любого числа (сам проверял). Но там 0,5% комиссия на снятие, половину % за полный месяц вы теряете на комиссии.
Там в УГБ гроші довго добираються до карти. Я колись в кінці квітня закидав на прозапас, то гроші зайшли тільки 3-го травня, відповідно % за травень майже не було. Зате можна стягти без комісії через сторонні сервіси. Ефективніше кожен місяць створювати в різних банках депо з поповненням під гарний %, тоді можете мати можливість щомісячного доступу і навіть вищий % з простішими входами-виходами.