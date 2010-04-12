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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 334335336337

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 112
1. меньше 27
13%
15
2. 27 - 28.50
53%
59
3. 28.50 - 30
21%
23
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:16

Re: Валютный рынок в контексте

Закончил слив на 27.8. Итого с усреднениями вышло ровно по 28. Максимум был 28.25, а минимум, собственно, 27.8. Не очень доволен - рассчитывал на усредненный курс 28.5-29, но "що маємо, то маємо". Из-за невыгодного курса изменил стратегию и уменьшил сумму слива на 40%.

Такое ощущение, что до выборов, по крайней мере - до марта, будем укрепляться по паре копеек в день с иллюзией стабильности.
Сержик
 
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