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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 січ, 2019 16:16
Закончил слив на 27.8. Итого с усреднениями вышло ровно по 28. Максимум был 28.25, а минимум, собственно, 27.8. Не очень доволен - рассчитывал на усредненный курс 28.5-29, но "що маємо, то маємо". Из-за невыгодного курса изменил стратегию и уменьшил сумму слива на 40%.
Такое ощущение, что до выборов, по крайней мере - до марта, будем укрепляться по паре копеек в день с иллюзией стабильности.
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Сержик
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