Закончил слив на 27.8. Итого с усреднениями вышло ровно по 28. Максимум был 28.25, а минимум, собственно, 27.8. Не очень доволен - рассчитывал на усредненный курс 28.5-29, но "що маємо, то маємо". Из-за невыгодного курса изменил стратегию и уменьшил сумму слива на 40%.
Такое ощущение, что до выборов, по крайней мере - до марта, будем укрепляться по паре копеек в день с иллюзией стабильности.
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,034602(0,111111)Курсйшов ДОНИЗУ на тижні в середньому по 3,4602 копійки за добу. Це трошки більше ніж у 3 рази меньше чим росло того тижня.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,006377(0,083218). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,6377 копійки за добу. Це меньше того тижня десь у 13 разів.
Повні оберти МБ за тиждень - 2416,3511(1698,9614). Більші. Перший повний робочий тиждень. Середні середньодобові оберти за тиждень: 483,27(424,74) млн. долярів. Підросли. Середньоарифметичні оберти за рік на добу - 457,10(435,30), також виросли. Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СерРічна зважена - 28,0052512. СерРічна вища за МБ та готівку. Доляр можно купляти меньше цієї ціни з вигодою для себе.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Сержик написав: Из-за невыгодного курса изменил стратегию и уменьшил сумму слива на 40%. Такое ощущение, что до выборов, по крайней мере - до марта, будем укрепляться по паре копеек в день с иллюзией стабильности.
Думаю ви не одні такі. Буде страхівка якщо будуть весняні несподіванки. Фр. 27,7/27,78
Сержик написав:Закончил слив на 27.8. Итого с усреднениями вышло ровно по 28. Максимум был 28.25, а минимум, собственно, 27.8. Не очень доволен - рассчитывал на усредненный курс 28.5-29, но "що маємо, то маємо". Из-за невыгодного курса изменил стратегию и уменьшил сумму слива на 40%.
Такое ощущение, что до выборов, по крайней мере - до марта, будем укрепляться по паре копеек в день с иллюзией стабильности.
Сержик написав:Закончил слив на 27.8. Итого с усреднениями вышло ровно по 28. Максимум был 28.25, а минимум, собственно, 27.8. Не очень доволен - рассчитывал на усредненный курс 28.5-29, но "що маємо, то маємо". Из-за невыгодного курса изменил стратегию и уменьшил сумму слива на 40%.
Такое ощущение, что до выборов, по крайней мере - до марта, будем укрепляться по паре копеек в день с иллюзией стабильности.
Мотивируйте.
US
А что там мотивировать? В стратегическом плане стабильное состояние экономики, которое из прошлого опыта дает медленный рост экспорта с каждым годом. Пусть состояние не блещет, но оно стабильное и это главный козырь для гривны.
Всплески падения курса гривни теперь обосновываются исключительно необходимостью выплаты внешних долгов, которых в этом году по плану немало, но они реальны. Поэтому ищем график выплат и просто учитываем его в своих планах по валютным операциям.
Нефть держится на доступном уровне, газ больше не покупаем для химической промышленности и металлургической. Поэтому с этой стороны подлянок ждать не приходится. Более того весной у всех облтеплоэнерго исчезнет необходимость срочных закупок газа, что непременно скажется на межбанке.
Получается, что курс гривни зависит сейчас исключительно от хотелок НБУ насытить украинскую экономику гривной с целью достижения ВВП, который не должен сильно превышать пресловутые 3%. По этой причине он не достигнет летом 20 грн за доллар, а в ближайшем феврале 30 грн за доллар.
Думаю ви не одні такі. Буде страхівка якщо будуть весняні несподіванки.
Я подстраховался тем, что положил часть слитых денег на депозиты на 3, 6 и 12 месяцев. В случае резкой девальвации это будет компенсироваться тем, что я не полностью вышел в гривну. При умеренной девальвации - например, до 32 в 2020-м - процент почти покроет снижение курса, курс без убытка - в районе 31.5.
Дядя Саша
Мотивируйте.
Я не вижу причин для резкого падения гривны в ближайший квартал, и это главное. Вижу только причины для укрепления. Во-первых, традиционный сезонный фактор, чем дальше от зимы, тем ниже курс. Во-вторых, нужно закупать доллар для расчетов по газовым контрактам и отдачи долгов. В-третьих, впереди выборы, власти кровь из носу нужно показывать стабильность и укрепление. Потому я думаю, что до начала, а то и до конца марта все будет спокойно. Вот после выборов, особенно если Петр Алексеевич не выиграет, курс могут отпустить в свободное плавание - в том числе и по личным договоренностям с нынешним руководством Нацбанка. Смотрите, мол, до чего мы докатились без настоящего Гаранта! Началась зрада и экономический коллапс! Не забываем, что в этом году еще выборы в парламент, и БПП всеми силами будет пытаться реабилитироваться в случае поражения на президентских. А для этого нужно создать максимально невыгодные условия для нового президента.
И даже если исключить эти факторы, я в любом случае жду резкого подскока осенью минимум до 29, а то и до 30, т.к. среднегодовой курс будут держать в районе 29, а мы болтаемся ниже 28.