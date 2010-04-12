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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 335336337338>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 113
1. меньше 27
13%
15
2. 27 - 28.50
52%
59
3. 28.50 - 30
21%
24
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:16

Re: Валютный рынок в контексте

Закончил слив на 27.8. Итого с усреднениями вышло ровно по 28. Максимум был 28.25, а минимум, собственно, 27.8. Не очень доволен - рассчитывал на усредненный курс 28.5-29, но "що маємо, то маємо". Из-за невыгодного курса изменил стратегию и уменьшил сумму слива на 40%.

Такое ощущение, что до выборов, по крайней мере - до марта, будем укрепляться по паре копеек в день с иллюзией стабильности.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:45

Киев, Печерск
Три обменки под окном светят курсы вечерком...
1) 27,60/27,90 (Кишеня)
2) 27,70/28,00 (Алкомаг)
3) 27,75/27,95 (Лотерея)
fler
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:47

Середньорічна-зважена


Вітаюсь совсіма.

В тому році сьогодення мало найвищий курс МБ - 28,8758. Він майже на гривню був вище від - 27,8958 на сьогодні.

Дата_____Об`єм _СерДоб___Дельта__СерРічна_Дельта
_________МБ_____ова______на вчора__________на вчора
14.01.2019 348,75 28,0237 -0,1302 27,9793 0,0059
15.01.2019 440,88 28,1668 0,1431 28,0036 0,0243
16.01.2019 776,06 28,0085 -0,1583 28,0045 0,0009
17.01.2019 452,41 28,0336 0,0251 28,0074 0,0028
18.01.2019 398,25 27,9808 -0,0528 28,0053 -0,0021

Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,034602(0,111111)Курсйшов ДОНИЗУ на тижні в середньому по 3,4602 копійки за добу. Це трошки більше ніж у 3 рази меньше чим росло того тижня.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,006377(0,083218). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,6377 копійки за добу. Це меньше того тижня десь у 13 разів.

Повні оберти МБ за тиждень - 2416,3511(1698,9614). Більші. Перший повний робочий тиждень. Середні середньодобові оберти за тиждень: 483,27(424,74) млн. долярів. Підросли. Середньоарифметичні оберти за рік на добу - 457,10(435,30), також виросли. Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

СерРічна зважена - 28,0052512. СерРічна вища за МБ та готівку. Доляр можно купляти меньше цієї ціни з вигодою для себе.

Вставити очі у графік.

Вставити очі у пройдешній рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО


Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:52

  Сержик написав: Из-за невыгодного курса изменил стратегию и уменьшил сумму слива на 40%.
Такое ощущение, что до выборов, по крайней мере - до марта, будем укрепляться по паре копеек в день с иллюзией стабильности.

Думаю ви не одні такі. Буде страхівка якщо будуть весняні несподіванки.
Фр. 27,7/27,78
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:54

  Сержик написав:Закончил слив на 27.8. Итого с усреднениями вышло ровно по 28. Максимум был 28.25, а минимум, собственно, 27.8. Не очень доволен - рассчитывал на усредненный курс 28.5-29, но "що маємо, то маємо". Из-за невыгодного курса изменил стратегию и уменьшил сумму слива на 40%.

Такое ощущение, что до выборов, по крайней мере - до марта, будем укрепляться по паре копеек в день с иллюзией стабильности.


Мотивируйте.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:06

Re: Валютный рынок в контексте

Днепр опт чуть приподняли прием с 27,80 до 27,82 ибо стух. Продажа 27,88
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:14

  zzzzzz написав:Мдяяяя...жестко уронили курс

Да ... Неговори

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:17

  дядя Caша написав:
  Сержик написав:Закончил слив на 27.8. Итого с усреднениями вышло ровно по 28. Максимум был 28.25, а минимум, собственно, 27.8. Не очень доволен - рассчитывал на усредненный курс 28.5-29, но "що маємо, то маємо". Из-за невыгодного курса изменил стратегию и уменьшил сумму слива на 40%.

Такое ощущение, что до выборов, по крайней мере - до марта, будем укрепляться по паре копеек в день с иллюзией стабильности.


Мотивируйте.

US

А что там мотивировать? В стратегическом плане стабильное состояние экономики, которое из прошлого опыта дает медленный рост экспорта с каждым годом. Пусть состояние не блещет, но оно стабильное и это главный козырь для гривны.

Всплески падения курса гривни теперь обосновываются исключительно необходимостью выплаты внешних долгов, которых в этом году по плану немало, но они реальны. Поэтому ищем график выплат и просто учитываем его в своих планах по валютным операциям.

Нефть держится на доступном уровне, газ больше не покупаем для химической промышленности и металлургической. Поэтому с этой стороны подлянок ждать не приходится. Более того весной у всех облтеплоэнерго исчезнет необходимость срочных закупок газа, что непременно скажется на межбанке.

Получается, что курс гривни зависит сейчас исключительно от хотелок НБУ насытить украинскую экономику гривной с целью достижения ВВП, который не должен сильно превышать пресловутые 3%. По этой причине он не достигнет летом 20 грн за доллар, а в ближайшем феврале 30 грн за доллар.

Все это написал после 50 г коньяка, если что :mrgreen:
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:19

Re: Валютный рынок в контексте

  buratinyo написав:Поэтому ищем график выплат и просто учитываем его в своих планах по валютным операциям.
в день выплаты нбу выходит на межбанк и выкупает пол.ярда-ярд валюты?

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:36

Re: Валютный рынок в контексте

strategbob

Думаю ви не одні такі. Буде страхівка якщо будуть весняні несподіванки.


Я подстраховался тем, что положил часть слитых денег на депозиты на 3, 6 и 12 месяцев. В случае резкой девальвации это будет компенсироваться тем, что я не полностью вышел в гривну. При умеренной девальвации - например, до 32 в 2020-м - процент почти покроет снижение курса, курс без убытка - в районе 31.5.

Дядя Саша

Мотивируйте.


Я не вижу причин для резкого падения гривны в ближайший квартал, и это главное.
Вижу только причины для укрепления. Во-первых, традиционный сезонный фактор, чем дальше от зимы, тем ниже курс. Во-вторых, нужно закупать доллар для расчетов по газовым контрактам и отдачи долгов. В-третьих, впереди выборы, власти кровь из носу нужно показывать стабильность и укрепление. Потому я думаю, что до начала, а то и до конца марта все будет спокойно. Вот после выборов, особенно если Петр Алексеевич не выиграет, курс могут отпустить в свободное плавание - в том числе и по личным договоренностям с нынешним руководством Нацбанка. Смотрите, мол, до чего мы докатились без настоящего Гаранта! Началась зрада и экономический коллапс! Не забываем, что в этом году еще выборы в парламент, и БПП всеми силами будет пытаться реабилитироваться в случае поражения на президентских. А для этого нужно создать максимально невыгодные условия для нового президента.

И даже если исключить эти факторы, я в любом случае жду резкого подскока осенью минимум до 29, а то и до 30, т.к. среднегодовой курс будут держать в районе 29, а мы болтаемся ниже 28.
Сержик
 
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