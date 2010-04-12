Додано: Вів 22 січ, 2019 17:36

Думаю ви не одні такі. Буде страхівка якщо будуть весняні несподіванки.

Мотивируйте.

Я подстраховался тем, что положил часть слитых денег на депозиты на 3, 6 и 12 месяцев. В случае резкой девальвации это будет компенсироваться тем, что я не полностью вышел в гривну. При умеренной девальвации - например, до 32 в 2020-м - процент почти покроет снижение курса, курс без убытка - в районе 31.5.Я не вижу причин для резкого падения гривны в ближайший квартал, и это главное.Вижу только причины для укрепления. Во-первых, традиционный сезонный фактор, чем дальше от зимы, тем ниже курс. Во-вторых, нужно закупать доллар для расчетов по газовым контрактам и отдачи долгов. В-третьих, впереди выборы, власти кровь из носу нужно показывать стабильность и укрепление. Потому я думаю, что до начала, а то и до конца марта все будет спокойно. Вот после выборов, особенно если Петр Алексеевич не выиграет, курс могут отпустить в свободное плавание - в том числе и по личным договоренностям с нынешним руководством Нацбанка. Смотрите, мол, до чего мы докатились без настоящего Гаранта! Началась зрада и экономический коллапс! Не забываем, что в этом году еще выборы в парламент, и БПП всеми силами будет пытаться реабилитироваться в случае поражения на президентских. А для этого нужно создать максимально невыгодные условия для нового президента.И даже если исключить эти факторы, я в любом случае жду резкого подскока осенью минимум до 29, а то и до 30, т.к. среднегодовой курс будут держать в районе 29, а мы болтаемся ниже 28.