Додано: Вів 22 січ, 2019 18:00

s0v7a



СерРічна зважена - 28,0052512. СерРічна вища за МБ та готівку. Доляр можно купляти меньше цієї ціни з вигодою для себе.



Если так уже и пишешь, то называй горизонт временной побольше.Или посмотри вокруг. что с долларом...

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.