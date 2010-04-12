Нет, это не тот график, тем более от какой там РБК. Это все равно что Вася Ровно является Вашим точным источником финансовой информации. И график в гривнах.
День выплаты, кстати, означает совсем другое для умных людей.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 січ, 2019 17:37
Нет, это не тот график, тем более от какой там РБК. Это все равно что Вася Ровно является Вашим точным источником финансовой информации. И график в гривнах.
День выплаты, кстати, означает совсем другое для умных людей.
Додано: Вів 22 січ, 2019 17:50
По информации источников портала "Курс Денег", обвальную распродажу доллара сегодня устроили с целью приобрести облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), которые сегодня размещает Министерство финансов.
Додано: Вів 22 січ, 2019 17:59
То Перес їм вночі написав на сайті фінанси.ua Валютний ринок в контексті.
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 22 січ, 2019 18:00
s0v7a
СерРічна зважена - 28,0052512. СерРічна вища за МБ та готівку. Доляр можно купляти меньше цієї ціни з вигодою для себе.
Если так уже и пишешь, то называй горизонт временной побольше.Или посмотри вокруг. что с долларом...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 22 січ, 2019 18:05
Когда на прошлой неделе стало известно о 150млн баксов спущенных на овгз, стало очень похоже, что это начало прошлогоднего шоу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 22 січ, 2019 18:11
Re: Валютный рынок в контексте
twin
Диверсификация рисков. Много слухов о возможном кризисе в США, о том, что могут не поднять очередной потолок госдолга и объявят дефолт. Есть вероятность, что курс упадет меньше, чем до точки безубытка по депозитам, и получится таким образом заработать. И, наконец, нельзя исключать еще два фактора:
1. Победа действующего Гаранта. Слабо в это верю, но если так случится, то до осени курс будет снижаться, опять-таки - из-за парламентских выборов. БПП будет и дальше стремиться показывать стабильность.
2. Приход нового президента, успешные переговоры с Россией (в которой в последнее время дела не лучше, чем у нас!) и начало возвращения Донбасса. В таком случае курс может существенно укрепиться.
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