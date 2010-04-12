Нет, это не тот график, тем более от какой там РБК. Это все равно что Вася Ровно является Вашим точным источником финансовой информации. И график в гривнах.
День выплаты, кстати, означает совсем другое для умных людей.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 січ, 2019 17:37
Нет, это не тот график, тем более от какой там РБК. Это все равно что Вася Ровно является Вашим точным источником финансовой информации. И график в гривнах.
День выплаты, кстати, означает совсем другое для умных людей.
Додано: Вів 22 січ, 2019 17:50
По информации источников портала "Курс Денег", обвальную распродажу доллара сегодня устроили с целью приобрести облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), которые сегодня размещает Министерство финансов.
Додано: Вів 22 січ, 2019 17:59
То Перес їм вночі написав на сайті фінанси.ua Валютний ринок в контексті.
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 22 січ, 2019 18:00
s0v7a
СерРічна зважена - 28,0052512. СерРічна вища за МБ та готівку. Доляр можно купляти меньше цієї ціни з вигодою для себе.
Если так уже и пишешь, то называй горизонт временной побольше.Или посмотри вокруг. что с долларом...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 22 січ, 2019 18:05
Когда на прошлой неделе стало известно о 150млн баксов спущенных на овгз, стало очень похоже, что это начало прошлогоднего шоу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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