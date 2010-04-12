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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 336337338339340>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 114
1. меньше 27
14%
16
2. 27 - 28.50
52%
59
3. 28.50 - 30
21%
24
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:37

  vitaliian написав:
  buratinyo написав:Поэтому ищем график выплат и просто учитываем его в своих планах по валютным операциям.
в день выплаты нбу выходит на межбанк и выкупает пол.ярда-ярд валюты?

Зображення

Нет, это не тот график, тем более от какой там РБК. Это все равно что Вася Ровно является Вашим точным источником финансовой информации. И график в гривнах.

День выплаты, кстати, означает совсем другое для умных людей.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:49

Сержик
Ну от, все гарно розписали, а навіщо тоді було здавати долар :wink:
twin
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:50

По информации источников портала "Курс Денег", обвальную распродажу доллара сегодня устроили с целью приобрести облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), которые сегодня размещает Министерство финансов.
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:59

  edvardd написав:По информации источников портала "Курс Денег", обвальную распродажу доллара сегодня устроили с целью приобрести облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), которые сегодня размещает Министерство финансов.

То Перес їм вночі написав на сайті фінанси.ua Валютний ринок в контексті, але чомусь Єгорка свій прогноз на тиждень вже і не згадує.

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 22 січ, 2019 18:39, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:00

s0v7a

СерРічна зважена - 28,0052512. СерРічна вища за МБ та готівку. Доляр можно купляти меньше цієї ціни з вигодою для себе.

Если так уже и пишешь, то называй горизонт временной побольше.Или посмотри вокруг. что с долларом...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:05

  edvardd написав:По информации источников портала "Курс Денег", обвальную распродажу доллара сегодня устроили с целью приобрести облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), которые сегодня размещает Министерство финансов.

Когда на прошлой неделе стало известно о 150млн баксов спущенных на овгз, стало очень похоже, что это начало прошлогоднего шоу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:11

Re: Валютный рынок в контексте

twin

Ну от, все гарно розписали, а навіщо тоді було здавати долар


Диверсификация рисков. Много слухов о возможном кризисе в США, о том, что могут не поднять очередной потолок госдолга и объявят дефолт. Есть вероятность, что курс упадет меньше, чем до точки безубытка по депозитам, и получится таким образом заработать. И, наконец, нельзя исключать еще два фактора:
1. Победа действующего Гаранта. Слабо в это верю, но если так случится, то до осени курс будет снижаться, опять-таки - из-за парламентских выборов. БПП будет и дальше стремиться показывать стабильность.
2. Приход нового президента, успешные переговоры с Россией (в которой в последнее время дела не лучше, чем у нас!) и начало возвращения Донбасса. В таком случае курс может существенно укрепиться.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:15

  edvardd написав:По информации источников портала "Курс Денег", обвальную распродажу доллара сегодня устроили с целью приобрести облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), которые сегодня размещает Министерство финансов.

Вот и ответ ДС-теперь только вниз :D
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:29

Re: Валютный рынок в контексте

  Сержик написав:2. Приход нового президента, успешные переговоры с Россией (в которой в последнее время дела не лучше, чем у нас!) и начало возвращения Донбасса. В таком случае курс может существенно укрепиться.
Донбасс нужен для отвлечения внимания от Крыма. Вернут Донбасс - поднимется вопрос Крыма, что явно не в интересах руководства рф. Иначе бы давно вернули, свой "pr лимит" он уже вогнал в минус, про "братский Донбасс" в рф слышать не хотят. В интернете много примеров когда донецких не берут на работу, не сдают им жильё, ущемляют другими способами.

Имхо Донбасс вернут вместе с Крымом в одном пакете, когда нефть упадёт до 20$ (чтобы не кормить лишние рты).
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:38

Re: Валютный рынок в контексте

vitaliian

Имхо Донбасс вернут вместе с Крымом в одном пакете, когда нефть упадёт до 20$ (чтобы не кормить лишние рты).


Мне видится другая геополитическая перспектива: Россия с удовольствием вернет Донбасс после прихода нового президента (если это будет именно новое лицо) в обмен на отмену части санкций. И произойдет это достаточно быстро, т.к. экономическая ситуация там ужасная.

Если подобный сценарий воплотится, не удивлюсь даже курсу 24 грн. за доллар.
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