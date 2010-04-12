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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 337338339340>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 114
1. меньше 27
14%
16
2. 27 - 28.50
52%
59
3. 28.50 - 30
21%
24
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:00

  Сержик написав:vitaliian

Имхо Донбасс вернут вместе с Крымом в одном пакете, когда нефть упадёт до 20$ (чтобы не кормить лишние рты).


Мне видится другая геополитическая перспектива: Россия с удовольствием вернет Донбасс после прихода нового президента (если это будет именно новое лицо) в обмен на отмену части санкций. И произойдет это достаточно быстро, т.к. экономическая ситуация там ужасная.

Если подобный сценарий воплотится, не удивлюсь даже курсу 24 грн. за доллар.

А как получится 24, изымут из обращения сотни млрд гривен, или из разрушенного Донбасса будут получать ярды валютной выручки и сразу,вместо затрат на восстановление. :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:03

  edvardd написав:По информации источников портала "Курс Денег", обвальную распродажу доллара сегодня устроили с целью приобрести облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), которые сегодня размещает Министерство финансов.


я это и без портала могу сказать.

Объем привлечения 13,5 млрд
Гривны - 9, 766 млрд
Доллар - 108,6 млн
Евро - 23,7 млн

При этом, завтра погашение 2-х выпусков объемом 5,3 млрд.грн + выплата купона будет еще на 0,5 млрд , итого завтра будет выплачено почти 6 млрд.грн

Зображення
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 22 січ, 2019 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:05

  Перес де Куэльяр написав:
  zzzzzz написав:Мдяяяя...жестко уронили курс
Начебто Ви востаннє виходили залишками по 96/ . Чи Вам напрямок і динаміка не до вподоби? Поки все йде добре, по кальці, я навіть і не змінюю своєї думки на кінець січня в позначках доляра.Валютный рынок в контексте



Да вот очередное долларовое депо скоро закончиться, хотел еще долларов слить , теперь буду думать, ну и посмотрю что будет к моменту окончания депо, еще срок все равно не пришел.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:09

  Сержик написав:vitaliian

Имхо Донбасс вернут вместе с Крымом в одном пакете, когда нефть упадёт до 20$ (чтобы не кормить лишние рты).


Мне видится другая геополитическая перспектива: Россия с удовольствием вернет Донбасс после прихода нового президента (если это будет именно новое лицо) в обмен на отмену части санкций. И произойдет это достаточно быстро, т.к. экономическая ситуация там ужасная.

Если подобный сценарий воплотится, не удивлюсь даже курсу 24 грн. за доллар.
Хлопці по скільки вам років, щоб таку маячню писати? По-перше куди дінете половину українського населення, я кажу про українців, а не про запроданців хохлів, то коли начебто новий Президент поїде щось домовлятися з РФ на умовах капітуляції? Окуповані території повернуться тільки тоді, коли РФ розвалиться як суб*єкт, від санкцій і колапсу економіки, або звільнимо військовою операцією ЗСУ. Договорняками, москалі пошиють в дурні, не для того вони анексували Крим і запалили Донбас, мріють щоб ДиНиРи захопили всю Україну, а не щоб Україна повернула територію. Про який курс 24 може йти річ? Фільтрація населення, зомбованого за роки окупації потребує часу, відбудова підприємств, інфраструктури, вивід грошей окупанта. Ви де знаходитесь і про що ви пишете?
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 22 січ, 2019 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:13

  zzzzzz написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  zzzzzz написав:Мдяяяя...жестко уронили курс
Начебто Ви востаннє виходили залишками по 96/ . Чи Вам напрямок і динаміка не до вподоби? Поки все йде добре, по кальці, я навіть і не змінюю своєї думки на кінець січня в позначках доляра.Валютный рынок в контексте



Да вот очередное долларовое депо скоро закончиться, хотел еще долларов слить , теперь буду думать, ну и посмотрю что будет к моменту окончания депо, еще срок все равно не пришел.
Я це помітив по Ваших постах, але рівень для зливу ще досить високий, от після 1 туру, я б вже не ризикував, бо краще бути в "зеленому танку".
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 22 січ, 2019 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:16

Перес де Куэльяр
В мае уже пора откупаться начинать ))
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:16

Цены на нефть марок Brent и WTI во вторник вечером снижаются более чем на 3% после публикации слабой статистики по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.58 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 3,14% — до 60,77 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 3,5%, до 52,15 доллара за баррель.

Биржевая волатильность оказывает давление на нефтяной рынок. Если днем нефть дешевела на 2%, то после публикации слабых статданных по рынку недвижимости США падение превысило 3% для нефти обеих марок.

Согласно данным Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR), число сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в декабре уменьшилось на 6,4% по сравнению с показателем ноября — до 4,99 миллиона. Данные оказались значительно хуже прогноза снижения на 1%, а само месячное падение стало самым сильным с ноября 2015 года.

Опасения на мировых рынках между тем продолжают вызывать возможность замедления роста мировой экономики в целом и экономики Китая, второй по величине в мире, — в частности. Так, в понедельник стало известно, что рост ВВП Китая в 2018 году замедлился до 6,6% с 6,8% в 2017 году. Показатель стал худшим за последние 28 лет, хотя и превысил официальный прогноз в 6,5%.

В этот же день Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта — до 3,5% и 3,6% соответственно.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:16

  vitaliian написав:
Имхо Донбасс вернут вместе с Крымом в одном пакете, когда нефть упадёт до 20$ (чтобы не кормить лишние рты).


Если вернут при цене на нефть в 20 баксов, то врядли кто-либо из присутсвующих доживет до этого :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:38

  antikkristall написав:
  vitaliian написав:Имхо Донбасс вернут вместе с Крымом в одном пакете, когда нефть упадёт до 20$ (чтобы не кормить лишние рты).

Если вернут при цене на нефть в 20 баксов, то врядли кто-либо из присутсвующих доживет до этого :)

Когда нефть была по сто тоже не верили, что станет по пидесят. Нет на свете вечных ценностей.
  Перес де Куэльяр написав:Окуповані території повернуться тільки тоді, коли РФ розвалиться як суб*єкт, від санкцій і колапсу економіки
Очень с вами согласен. Не для того воюют, чтобы вот так просто сдаться врагу "в связи с выборами.."
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 січ, 2019 19:43, всього редагувалось 4 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:44

ПДВ сегодня 584,7 млн грн налили
С начанала месяца уже 5,1 млрд выплачено.
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