Цены на нефть марок Brent и WTI во вторник вечером снижаются более чем на 3% после публикации слабой статистики по США, свидетельствуют данные торгов.



По состоянию на 18.58 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 3,14% — до 60,77 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 3,5%, до 52,15 доллара за баррель.



Биржевая волатильность оказывает давление на нефтяной рынок. Если днем нефть дешевела на 2%, то после публикации слабых статданных по рынку недвижимости США падение превысило 3% для нефти обеих марок.



Согласно данным Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR), число сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в декабре уменьшилось на 6,4% по сравнению с показателем ноября — до 4,99 миллиона. Данные оказались значительно хуже прогноза снижения на 1%, а само месячное падение стало самым сильным с ноября 2015 года.



Опасения на мировых рынках между тем продолжают вызывать возможность замедления роста мировой экономики в целом и экономики Китая, второй по величине в мире, — в частности. Так, в понедельник стало известно, что рост ВВП Китая в 2018 году замедлился до 6,6% с 6,8% в 2017 году. Показатель стал худшим за последние 28 лет, хотя и превысил официальный прогноз в 6,5%.



В этот же день Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта — до 3,5% и 3,6% соответственно.