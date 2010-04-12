ПДВ сегодня 584,7 млн грн налили
С начанала месяца уже 5,1 млрд выплачено.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 січ, 2019 19:44
ПДВ сегодня 584,7 млн грн налили
С начанала месяца уже 5,1 млрд выплачено.
Живите своим умом!
Додано: Вів 22 січ, 2019 19:46
Є вже результати сьогоднішнього розміщення ОВДП .
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 22 січня 2019 року, до державного бюджету залучено 13 568 881 438,08 гривень (за офіційним курсом НБУ).
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