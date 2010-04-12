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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 337338339340

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 114
1. меньше 27
14%
16
2. 27 - 28.50
52%
59
3. 28.50 - 30
21%
24
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:44

ПДВ сегодня 584,7 млн грн налили
С начанала месяца уже 5,1 млрд выплачено.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:46

Є вже результати сьогоднішнього розміщення ОВДП .

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 22 січня 2019 року, до державного бюджету залучено 13 568 881 438,08 гривень (за офіційним курсом НБУ).
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  #<1 ... 337338339340
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