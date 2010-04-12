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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 338339340341342>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 114
1. меньше 27
14%
16
2. 27 - 28.50
52%
59
3. 28.50 - 30
21%
24
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:46

Є вже результати сьогоднішнього розміщення ОВДП .

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 22 січня 2019 року, до державного бюджету залучено 13 568 881 438,08 гривень (за офіційним курсом НБУ).
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:51

Любі друзі.Зелені букви всі уважно прочитали?
НБУ сьогодні викупив аж 60 млн.,але це не врятувало курс від обвалу.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:53

  tea написав:Любі друзі.Зелені букви всі уважно прочитали?
НБУ сьогодні викупив аж 60 млн.,але це не врятувало курс від обвалу.


А рзмещение по гривне на 9,7 млрд прошло, может сегодня не 60 а 100 надо было выкупать, а может и 150 , хотя с точки зрения экономии можно и так
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:08

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:При этом, завтра погашение 2-х выпусков объемом 5,3 млрд.грн + выплата купона будет еще на 0,5 млрд , итого завтра будет выплачено почти 6 млрд.грн
На валюту вони не підуть на падаючому курсі, якщо це не "варяги" і з*явиться ця гривня на МБ в четвер, можливо знову в ОВДП ?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:14

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Это нынешнее руководство НБУ будет работать на проигравшую и ушедшую власть?
как минимум будут проситься остаться на своих табуретках, рассказывать какие они успешные и держать курс после выборов зубами, иначе кто ж поверит. А ещё могут уголовные дела завести. Я уверен что политических рисков для гривны нет. Только экономические.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 січ, 2019 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:23

  antikkristall написав:
  vitaliian написав:
Имхо Донбасс вернут вместе с Крымом в одном пакете, когда нефть упадёт до 20$ (чтобы не кормить лишние рты).


Если вернут при цене на нефть в 20 баксов, то врядли кто-либо из присутсвующих доживет до этого


Ребята, почему вы продолжаете мыслить линейно и примитивно? :roll:
Судьба РФ, Донбасса, Крыма и цена на нефть …
А представьте себе, мы с вами в нашей милой Украине построили рай … Шикарные дороги и тротуары, кругом ухоженные вишневые и яблоневые сады, на улицах чистота и порядок, самые честные суды, самые заботливые чиновники, работы валом, з/п 1-2 тыщи евро, а у образованных и успешных 10 тыщ и больше, тотальное соблюдение всеми нормальных законов и правил, современная страховая медицина, уважение и демократия...
Всё!
Уже цена на нефть и её количество не имеют никакого значения. :idea:
Донбасс, Кубань и Крым с тяжелыми боями с оккупантами, при всенародной поддержке сами отвоевывают себе возвращение в состав Украины-матери, а над Кремлем снова снимают флаг этой паскудной страны и объявляют об окончательном роспуске империи.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:23

  Долярчик написав:хто зіштовхувавсь з таким? - як вирішували це?


https://www.youtube.com/watch?v=PAcZ9V9SLCE
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:24

  antikkristall написав:
  vitaliian написав:
Имхо Донбасс вернут вместе с Крымом в одном пакете, когда нефть упадёт до 20$ (чтобы не кормить лишние рты).


Если вернут при цене на нефть в 20 баксов, то врядли кто-либо из присутсвующих доживет до этого :)

в 4м квартале этого года мы увидим нефть по 23, правда лайт...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:27

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:А представьте себе, мы с вами в нашей милой Украине построили рай … Шикарные дороги и тротуары, кругом ухоженные вишневые и яблоневые сады, на улицах чистота и порядок, самые честные суды, самые заботливые чиновники, работы валом, з/п 1-2 тыщи евро, а у образованных и успешных 10 тыщ и больше, тотальное соблюдение всеми нормальных законов и правил, современная страховая медицина, уважение и демократия...
Всё!

до этого может быть наши внуки доживут, а нефть будет падать уже в ближайшие десятилетия с переходом экономик на электротягу.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:32

  tea написав:Любі друзі.Зелені букви всі уважно прочитали?
НБУ сьогодні викупив аж 60 млн.,але це не врятувало курс від обвалу.
Валютный рынок в контексте
Я чекаю вже такі повідомлення ближчого часу:
"Регулятор об 11:30 оголосив аукціон на $100млн по купівлі доляра у відкритому форматі по курсу 27.48. Пропозиція доляра на Мб валютному ринку сьогдні перевищує попит, гравці позбуваються стрімко дешевіючої валюти відносно гривні, щоб не втратити на курсовій різниці, динаміка вражаюча. Десь близько о 14:00, після перепочинку, доляр продовжив втрачати свою вагу, навіть поява Регулятора з аукціоном на $100млн не подіяла на рух безготівково, а тільки пригальмувала, так як надлишок в пропозиції є приблизно до $200млн і ринок не здатний її перетравити, тенденція на похід далі вниз збережеться на ближчих сесіях МБ, Злагоджені, та вчасні дії Регулятора по втручанню в міжбанківські торги відіграють свою роль в гальмуванні стрімкого падіння котирувань "американця", а також є позитивним фактором до збільшення золотовалютних резервів Країни, вся викуплена валюта йде в "Закрома Родины".
Яка краса. :D
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