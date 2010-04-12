Libo написав:Это нынешнее руководство НБУ будет работать на проигравшую и ушедшую власть?
как минимум будут проситься остаться на своих табуретках, рассказывать какие они успешные и держать курс после выборов зубами, иначе кто ж поверит. А ещё могут уголовные дела завести. Я уверен что политических рисков для гривны нет. Только экономические.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 січ, 2019 20:21, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав: Имхо Донбасс вернут вместе с Крымом в одном пакете, когда нефть упадёт до 20$ (чтобы не кормить лишние рты).
Если вернут при цене на нефть в 20 баксов, то врядли кто-либо из присутсвующих доживет до этого
Ребята, почему вы продолжаете мыслить линейно и примитивно? Судьба РФ, Донбасса, Крыма и цена на нефть … А представьте себе, мы с вами в нашей милой Украине построили рай … Шикарные дороги и тротуары, кругом ухоженные вишневые и яблоневые сады, на улицах чистота и порядок, самые честные суды, самые заботливые чиновники, работы валом, з/п 1-2 тыщи евро, а у образованных и успешных 10 тыщ и больше, тотальное соблюдение всеми нормальных законов и правил, современная страховая медицина, уважение и демократия... Всё! Уже цена на нефть и её количество не имеют никакого значения. Донбасс, Кубань и Крым с тяжелыми боями с оккупантами, при всенародной поддержке сами отвоевывают себе возвращение в состав Украины-матери, а над Кремлем снова снимают флаг этой паскудной страны и объявляют об окончательном роспуске империи.
Libo написав:А представьте себе, мы с вами в нашей милой Украине построили рай … Шикарные дороги и тротуары, кругом ухоженные вишневые и яблоневые сады, на улицах чистота и порядок, самые честные суды, самые заботливые чиновники, работы валом, з/п 1-2 тыщи евро, а у образованных и успешных 10 тыщ и больше, тотальное соблюдение всеми нормальных законов и правил, современная страховая медицина, уважение и демократия... Всё!
до этого может быть наши внуки доживут, а нефть будет падать уже в ближайшие десятилетия с переходом экономик на электротягу.
Я чекаю вже такі повідомлення ближчого часу: "Регулятор об 11:30 оголосив аукціон на $100млн по купівлі доляра у відкритому форматі по курсу 27.48. Пропозиція доляра на Мб валютному ринку сьогдні перевищує попит, гравці позбуваються стрімко дешевіючої валюти відносно гривні, щоб не втратити на курсовій різниці, динаміка вражаюча. Десь близько о 14:00, після перепочинку, доляр продовжив втрачати свою вагу, навіть поява Регулятора з аукціоном на $100млн не подіяла на рух безготівково, а тільки пригальмувала, так як надлишок в пропозиції є приблизно до $200млн і ринок не здатний її перетравити, тенденція на похід далі вниз збережеться на ближчих сесіях МБ, Злагоджені, та вчасні дії Регулятора по втручанню в міжбанківські торги відіграють свою роль в гальмуванні стрімкого падіння котирувань "американця", а також є позитивним фактором до збільшення золотовалютних резервів Країни, вся викуплена валюта йде в "Закрома Родины". Яка краса.