Додано: Вів 22 січ, 2019 21:19

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в понедельник относительно доллара на 3,22 коп., на торгах вторника укрепился на 5,28 коп., оказавшись на уровне 27,8958 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 22-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,69 коп., составил 27,9126 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 22 января с уровней предыдущего закрытия 27,94/27,97 UAH/USD виртуально, без сделок. В дебюте торгов безналичная пара доллар-гривня никак не могла определиться с трендом.

Выйдя в реальную сферу, около 09.57 Киева, доллар вырос к 27,95/28,00, спустя 18 минут пролонгировав рост до 27,98/28,02 UAH/USD. Однако уже в 10.25 эти локальные максимумы были проданы, уронив «американца» к 27,92/27,93 UAH/USD.



С 10.40 пара доллар-гривня консолидировалась на цифре 27,93/27,95 UAH/USD UAH/USD, которую не покидала до 11.25 Киева.



Для многих коррекция курса СКВ на межбанке 22-го стала сюрпризом – большинство игроков ожидало роста цен «американца», и это ожидание базировалось на скудности притока внешнеторговой выручки из-за длинных выходных в США.

К росту цен СКВ располагала и динамика гривневой ликвидности: остатки в нацвалюте на коррсчетах НБУ выросли с уровня 56 266,0 млн. грн. к отметке 57 785,9 млн. грн. Однако, полагаю, никакой сенсации в дефиците покупателей СКВ нет. Прежде всего, потому, что время покупок доллара импортерами, появляющимися на рынке в самом конце месяца, еще не пришло, а до старта репатриации дивидендов нерезидентами еще осталось 10 дней. Кроме того, потенциальные покупатели могли отложить свои проекты на среду, когда ожидается избыточная долларовая ликвидность из-за двойной порции притока экспортной выручки из-за рубежа (следствие выходного дня в США 21 января).

Таким образом, на межбанке было сформировано «техническое» преобладание предложения СКВ, с которым уже около 11.20 Киева начал «бороться» регулятор, одномоментно выкупив с рынка до $10,0 млн. по 27,91 UAH/USD с платформы Matching.

Полагаю, это надолго «заморозило» курс СКВ на отметке 27,93/27,95, которую доллар покинул вместе с регулятором около 11.25 Киева, просев до

27,89/27,92 UAH/USD.

Полдень СКВ встретила на цифре 27,88/27,91, а на обеденный перерыв рынок ушел около 13.05 на фоне курса 27,86/27,89 UAH/USD, который оставался действующим до 14.05 Киева.



С этого часа пара доллар-гривня инициировала «традиционное» поэтапное (порционное) снижение, оказавшись по состоянию на 14.25 на уровне 27,80/27,83 UAH/USD.



В дальнейшем, с 15.40 Киева, пара доллар-гривня снова инициировала поэтапную коррекцию, упав на опустевшем МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ до 27,78/27,82 UAH/USD, не покидая район этой отметки до завершения сессии.



На цифре 27,78/27,82 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 22 января.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8958 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,75% с 27,6883 UAH/USD до 27,8958 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 22 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 22 января, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанке наблюдался дефицит покупателей СКВ (импортеров и нерезидентов) по «календарным» причинам: время покупок импортерами, которые обычно появляются на рынке в самом конце месяца, еще не наступило, а до начала сезона репатриации дивидендов нерезидентами еще оставалось как минимум, 10 дней.



Во-вторых, потенциальные покупатели отложили свои проекты на среду, рассчитывая на двойную порцию поступления экспортной выручки и связанное с этим изобилие СКВ.



В-третьих, альтернативный вариант основной причины вторничной коррекции безналичного доллара, как следствие продаж СКВ ради гривни, потребовавшейся для минфиновского размещения гривневых ОВГЗ вызывает определенное недоверие – вряд ли субъекты валютного межбанка столь азартно расставались с СКВ ради казенных бумаг, доходность которых на момент распродаж была «котом в мешке». Очевидно, можно говорить о пакете вышеперечисленных «медвежьих» дайверов.



В-четвертых, коррекцию безналичного доллара поддержал «медвежий» тренд наличного «американца».



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 22 января немного выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, во вторник работался доллар валютированием «сегодня» или tod, в режиме более популярном в Украине.



Во-вторых, «медвежий» тренд пары доллар-гривня на МЕЖБАНКЕ стал более выраженным, что, как известно, способствует ликвидности.



В-третьих, в торгах вторника принимал участие НБУ, выкупая избыток СКВ с платформы Matching и пополнив свои резервы на изрядную по нынешним временам сумму до $60,0 млн.



В-четвертых, следует отметить, что в целом обороты 22-го на торгах межбанка оставляли желать лучшего. Как из-за слабого притока экспортной выручки из-за рубежа, так и вследствие дефицита покупателей СКВ.



Наличный рынок в течение вторника констатировал безостановочное снижение курсов пар доллар-гривня и евро-гривня. Главным источником «медвежьего» тренда на рынке наличных стала динамичная коррекция курса безналичного «американца», которую безуспешно пытался остановить регулятор, выкупая с рынка избыточную долларовую ликвидность.



Интересно отметить, что за исключением наличного «неформального» рынка Днепра, где, со слов местных дилеров, заметно выросла ликвидность, представители рынков остальных системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Одесса и Крыжополь) констатировали регресс этого показателя. С одной стороны падение оборотов валютчики поясняли нехваткой гривневого ресурса (немаловажный фактор в условиях «медвежьего» рынка), с другой, сдержанностью потенциальных клиентов, которым «не понравилась» выросшая курсовая динамика. Последнее, полагаю, не лишено смысла, поскольку у безналичного доллара было как минимум четыре мотива терять в сене, в то время как у его наличного «родственника», лишь один: откат «зеленого» безнала на валютном межбанке, катализированный обострявшимся в процесс коррекции наличного «американца» дефиците гривни.



За исключением Запорожья, на рынке которого в течение вторника наблюдалось жесткое доминирование клиентского предложения валюты, на рынках остальных вышеперечисленных населенных пунктов удалось сохранить равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Что, как мы указали выше, не смогло уберечь обороты от заметных потерь.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 5,0-10,0 коп. (лидировал в откате рынок Днепра), позиция «предложение» потеряла 3,0-10,0 коп. (лидерство в коррекции за собой сохранил Днепр при поддержке Запорожья). Заметим, что если радикальные ценовые дисконты в течение 22 января помогли оборотам рынка Днепра, запорожцев столь заметное падение оферов «американца» не спасло от конфуза.



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» понизились на 3,0-8,0 коп. (лидировал в откате рынок Днепра), позиция «предложение» упала на 1,0-8,0 коп. (лидерство в коррекции снова досталось рынку Днепра).



Таким образом, с известными оговорками можно считать, что ключом к успеху в отношении ликвидности во вторник оказалась решительность при дисконтировании действующих цен, которая с одной стороны стимулировала клиентские покупки, выравнивающие рынок в баланс спроса и предложение, с другой, устраняла проблемы нехватки гривневого ресурса.



Пришло время поговорить о нынешней возможности наличного рынка с его внутридневной курсовой хроникой обеспечить сколь-нибудь объективный прогноз для ближайших торгов «зеленого» сектора валютного межбанка. Полагаю, внутридневная коррекция наличного «американца» вполне надежно сулит аналогичное настроение на торгах безналичным долларом 23 января. Впрочем, у этого прогноза есть мощная «база» - двойная порция поступления экспортной выручки, способная сформировать долларовое изобилие на торгах межбанка в среду.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 22 января в общих чертах отражает картину вторника на украинском рынке наличных. С известными оговорками относительно роста ликвидность на здешнем рынке 22-го в то время как обороты рынков других городов продемонстрировали регресс.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 22 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,80/27,90 UAH/USD, евро – 31,65/31,80 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня из-за отсутствия покупателей доллара, а также его текущей коррекции на торгах валютного межбанка на наличном рынке Днепра наблюдалось незначительное преобладание клиентского «приноса», вынуждая здешних дилеров снижать действующие цены. Этого также требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.



Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,85/27,92 UAH/USD, евро – 31,75/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB.



На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь относительной сбалансированностью спроса и предложения.



После обеда на местном рынке ситуация начала выравниваться в баланс спроса и оферов, став следствием достаточно решительного дисконтирования действующих цен здешними дилерами.



Этот баланс сохранился до самого завершения торгов, способствуя определенному прогрессу на участке ликвидности. Обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», заметно улучшили показатели предыдущей сессии.



В течение 22 января биды и офера наличного «неформального» розничного доллара в Днепре потеряли по 10,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 8,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги вторника в котором завершились уровнями 27,80/27,90 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 22-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, которое из-за нежелания клиентов покупать СКВ, нуждались в ценовой поддержке. Дисконтирование цен требовалось также из-за динамичной коррекции курса безналичного «американца» на межбанке и в рамках мероприятий по выравниванию рынка.



В результате 12.32 Киева в оптовом сегменте наличного рынка Днепра действовали цены: 27,85/27,92 UAH/USD, евро – 31,75/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB.



По состоянию на указанное время в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь балансом спрос/предложение.



После обеда на местном рынке наличных оптовый доллар, сохранив нисходящий тренд, обеспечил текущее равновесие покупок и продаж, которое с одной стороны устранили проблему гривнедефицита, с другой, способствовали росту итоговой ликвидности.



Обороты, заслужив от оптовиком Днепра «четверку», заметно улучшили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 22 января биды и офера наличного «неформального» оптового доллара в Днепре потеряли по 10,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 21 января позиция «спрос» наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизилась на 8,0 коп., офера стали ниже на столько же.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 22 января уровнями 31,65/31,80 UAH/EUR, констатировав в течение вторника десятикопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре потеряли 5,0 коп., позиция «предложение» упала на 10,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 22-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшимся в течение вторника «медвежьими» настроением клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и нисходящим трендом на рынке «зеленого» безнала.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 22-го почти не интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1358 к $1,1355 потеряв в течение этого промежутка времени сиротские 3 пункта.



Полагаю, наши дилеры, заметно понизив в течение в течение вторника обе позиции наличного евро, учли эту «зарубежную» потерю пары евро-доллар, в большей степени сосредоточившись на внутридневном снижении наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 22 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,1367, пара евро-доллар не покидала район этой цифры до 05.30 Киева, начав с этого часа первую динамичную коррекцию, уронившую пару около уже около 09.30 в локальную яму ($1,1349), выбираясь из которой евро около 1220 отметился на локальном максимуме ($1,1364).



Новая коррекция уронила пару евро-доллар на очередной минимум ($1,1330 по состоянию на 16.00 Киева), который вскоре был выкуплен, вернув пару около 17.00 в диапазон $1,1355-1,1363, который она не покидала до 19.10, сделав в это время шаг вверх, в рамки валютного коридора $1,1365-1,1370, которые она не покидала до 20.50 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро по состоянию на 13.00 Киева остается под давлением, немного восстановившись до $1,1360 после выхода ключевых данных института ZEW.



Пара евро-доллар остается около нижней границы недельного диапазона на фоне покупок доллара США. Экономические настроения Германии улучшились до -15,0 за текущий месяц с -17,5, в то время как текущие условия достигли 27,6 против прогноза 43,5.



Экономические настроения в еврозоне снизились до -20,9. Результаты опроса ZEW усилили обеспокоенность по поводу продолжающегося замедления экономики региона.



Евро останется под пристальным вниманием в преддверии заседания ЕЦБ, которое состоится позднее на этой неделе.



Курс доллара США на европейской сессии форекса спустя 2 часа демонстрирует умеренное повышение к евро в ходе торгов во вторник, при этом иена дорожает из-за опасений по поводу темпов роста мировой экономики.



Евро торгуется к 15.15 Киева в районе $1,1355 против $1,1365 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥124,25 по сравнению со ¥124,64 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥109,43 против ¥109,67 в понедельник.



Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднялся на 0,04%.



Как сообщалось, ранее Международный валютный фонд ухудшил оценку роста мирового ВВП в 2019 году до 3,5% с ожидавшихся в октябре 3,7%. Это стало очередным сигналом ослабления роста мировой экономики, что вызвало повышение спроса на защитные активы, включая иену.



Фунт стерлингов торгуется на указанное время во вторник около $1,2903 против $1,2892 в предыдущий рабочий день и €1,1364 по сравнению с €1,1344.



Трейдеры отреагировали на сильные статданные по рынку труда Великобритании, где безработица, рассчитанная по стандартам Международной организации труда (МОТ), неожиданно снизилась в сентябре-ноябре 2018 года до 4%, вновь опустившись до минимального уровня с 1975 года.



Тем временем средний размер недельной оплаты труда без учета премиальных в Великобритании вырос в сентябре-ноябре на 3,3% в годовом выражении, рекордными темпами с 2008 года. С учетом бонусов рост зарплат в Великобритании ускорился до 3,4% по сравнению с 3,3% в августе-октябре.



Инвесторы денежного рынка по-прежнему скептически настроены в отношении перспектив европейской валюты.



Контракты на базе ставки однодневных кредитов в зоне евро предполагают первое повышение ставки в апреле 2020 года, тогда как в конце июня первый акт нормализации политики ожидался в декабре 2019 года. Индикатор разворота риска – барометр рыночных настроений – показывает, что трейдеры валютных опционов готовятся к дальнейшему снижению евро против доллара США.



Такой настрой рынка обусловлен целым рядом рисков, с которыми Европе придется столкнуться в наступившем году, включая парламентские выборы, в ходе которых поддержка традиционных партий может ослабнуть. В то же время может получить продолжение главный политический кризис 2018 года – итальянский. По мнению спекулянтов, в стране могут пройти еще одни выборы. Кроме того, ЕЦБ будет выбирать нового главу после ухода Драги в октябре.



«В марте Италия может провести внеочередные выборы, в мае состоятся выборы в Европарламент, летом обновится Еврокомиссия, а осенью мы будем выбирать нового главу ЕЦБ», - подчеркнул Нейл Дван, управляющий в Allianz GI с активами на €524 млрд.



По прогнозам эксперта, евро может продолжить падение в текущем году, поскольку у ЕЦБ вряд ли будет возможность повысить ставку по причине сохраняющихся рисков в регионе.



Последние экономические показатели тоже играют против единой валюты. Индекс деловой активности в еврозоне, который является опережающим индикатором, в последние месяцы ухудшается, приближаясь к водоразделу, за которым начинается сокращение активности.



По мнению Пола О'Коннора из лондонской Janus Henderson, капитуляция евро еще не закончилась в силу дальнейшего разрушения доверия в Европе.



Банки, рекомендующие открывать длинные позиции по единой валюте, рассчитывают, что Федрезерв больше не будет повышать ставки прежними темпами. В концу 2018 года Пауэлл подчеркнул, что ставка по федеральным фондам уже близка к нейтральной. А ЕЦБ тем временем только готовится перейти к повышению ставок после сворачивания программы количественного смягчения в объеме €2,6 трлн.



Меж тем, тучи над Европой сгущаются, неопределенный Brexit и продолжающиеся замедляться экономические индикаторы давят не европейскую валюту. В среду вышли релизы от ZEW по экономическим настроениям и условиям в первой экономике еврозоны и ЕС в целом.



Экономические настроения Германии улучшились до -15,0 за текущий месяц с -17,5, в то время как текущие условия достигли 27,6 против прогноза 43,5 . Экономические настроения в еврозоне снизились до -20,9. Результаты опроса ZEW усилили обеспокоенность по поводу продолжающегося замедления экономики региона.



Евро останется под пристальным вниманием в преддверии заседания ЕЦБ, которое состоится позднее на этой неделе.



Участники рынка ничего хорошего не ожидают, а перспектива дополнительных пошлин на европейские авто висит дамокловым мечем над евро. Соединенные Штаты Америки 22-го скромно отчитаются сектором недвижимости. Продажи на вторичном рынке жилья показали негатив, понизившись на 6,4%, упав до 4,99 млн. домов в год.



По США на данный момент больше внимание уделено политическому конфликту между республиканским Президентом Дональдом Трампом и лидерами демократов. Из-за этого политического конфликта без работы сидят почти миллион американцев, не получая заработной платы. Приостановка длится уже месяц, и это точно отразится на экономическом росте одной из сильнейших экономик мира в дальнейшем.



Британские политические страсти продолжаются.



Премьер-министр Тереза Мэй возобновляет попытки найти консенсус со своим парламентом, предлагая новые варианты правок в сделке. Хотя с другой стороны лидеры ЕС уже сообщали, что достигнутая сделка пересмотру не подлежит, но нам остается только наблюдать за развитием событий. В это время лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Корбин предпринимает попытки склонить парламент к новому референдуму о членстве в ЕС. И это когда Тереза Мэй акцентирует внимание на том, что новый референдум подорвет демократию в Соединенном Королевстве. Кажется, никаких сомнений в том, что британское правительство раскалывается, нет. В столь смутное время Британия отчитается своим рынком труда.



Выйдут данные о заработных платах с учетом премий, об изменении числа заявок на пособие по безработице, изменении занятости в целом и уровне безработицы. В такое напряженное время рынок труда остается крайне важным для любой экономики.



Итак, с начала 2019 года прошло всего три недели, а убежденность аналитиков в том, что этот год будет годом евро - и роста доходности государственных облигаций Германии, - уже проходит жесткую проверку на прочность.



Евро подешевел к каждой из валют неевропейских стран G10, поскольку замедление экономического роста в еврозоне, пробуксовка инфляции и сохраняющиеся политические риски сдерживают инвесторов.



Меж тем доходность индикативных облигаций Германии застряла у двухлетнего минимума, создавая предпосылки для «глубоко отрицательных» ставок в ближайшие полгода. Профильные гуру утверждают, что недавнее сползание доходности японских облигаций в область отрицательных значений задает направление госдолгу ФРГ.



Многие банки прочили евро рост в этом году на фоне повышения доходности немецких облигаций, ожидая, что Федрезерв поставит на паузу повышение ставок, а Евроцентробанк впервые за восемь лет увеличит стоимость заимствований.



Тем не менее, данные, опубликованные с начала года, показали, что промышленные заказы и промпроизводство в Германии сократились намного больше, чем ожидалось, заставив аналитиков пойти на попятную со своими прогнозами. Этот скептицизм находит отражение и на денежных рынках, участники которых не ждут повышения ставки ЕЦБ в этом году.



Экономические трудности еврозоны будут оказывать давление на единую валюту в дальнейшем. Собственно, если бы экономика США не замедлялась, пара евро-доллар была бы уже ниже уровня $1,10. Так что, заокеанские рынки и тамошня макроэкономическая статистика дали возможность евро избрать стезю товарища Сухова, предпочитавшему помучиться, а не быть расстрелянным сразу.



Исходя из вышеизложенного, многие авторитетные трейдеры форекса предпочитают шортить евро против трио других валют, имея в виду фунт, иену и австралийский доллар.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 31,65/31,80 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные десятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 22 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля на наличном рынке Днепра не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 22 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», заметно улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по упавшему на 5,0 коп. с закрытия понедельника спросу и потерявшему 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 22 января по спросу и по предложению не изменились.



Сохранение на украинском валютном межбанке во вторник нисходящего тренда в безналичной паре доллар-гривня на фоне отсутствия в должном объеме поступлений внешнеторговой выручки из-за рубежа (накануне США были выходными), казалось бы, должно было стать сенсацией. Действительно, поступившая на счета экспортеров валюта 22-го не могла тотчас появиться на межбанке во вторник.



Однако по зрелому размышлению мы пришли к выводу, что ничего удивительного в сохранении присутствия на рынке безналичного доллара «зеленых медведей», нет. И вот почему.



Во-первых, курс доллара 22-го на межбанке снижался из-за дефицита покупателей. Меж тем, как известно, импортеры появляются там с покупками СКВ лишь в самом конце месяца. На рынок со спросом выходят нерезиденты в дебюте месяца, когда настает очередной сезон репатриации дивидендов. Так что, в значительной степени нехватка спроса на доллар связана с календарем.



Во-вторых, у возможных покупателей доллара не было резона появляться на рынке во вторник. Хотя бы потому, что 22-го там было предложение доллара лишь из запасов игроков.



Другое дело торги 23-го, когда на межбанке появится двойная порция отложенной из-за длинных выходных в США внешнеторговой выручки. Думается, и ликвидность, и активность покупателей в среду заметно вырастут, составив конкуренцию регулятору, который наверняка явится на межбанк для пополнения своих резервов.



Как мы указывали выше, альтернативный вариант основной причины вторничной коррекции безналичного доллара, как следствие продаж СКВ ради гривни, потребовавшейся для минфиновского размещения гривневых ОВГЗ вызывает определенное недоверие – вряд ли субъекты валютного межбанка столь азартно расставались с СКВ ради казенных бумаг, доходность которых на момент распродаж была «котом в мешке». Очевидно, можно говорить о пакете вышеперечисленных «медвежьих» дайверов.

Результаты аукциона (9,78 млрд. грн.) на фоне сохранения доходности «коротких» бумаг и некоторого снижения ее для среднесрочных, подтверждают наш скепсис и мнение о комплексной причине вторничного падения курса безналичного «американца», нисходящий тренд которого в среду наверняка сохранится.



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