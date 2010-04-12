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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 339340341342

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 114
1. меньше 27
14%
16
2. 27 - 28.50
52%
59
3. 28.50 - 30
21%
24
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:23

  zzzzzz написав:
  tea написав:Любі друзі.Зелені букви всі уважно прочитали?
НБУ сьогодні викупив аж 60 млн.,але це не врятувало курс від обвалу.


А рзмещение по гривне на 9,7 млрд прошло, может сегодня не 60 а 100 надо было выкупать, а может и 150 , хотя с точки зрения экономии можно и так

А згадайте минулий лютий?Якщо не зраджує пам"ять,то був навіть не один раз,коли викуповували надлишок по 50-60 млн.
Наш Чорний друг пророкує аукціони по 100-200 млн.,коли НБУ буде виходити і викуповувати надлишок.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:27

  tea написав:26+ ми побачимо вже в лютому.

Это серьёзная заявка,но думаю всё зависит от погоды,выедут трактора в поля,ждём посевную и укрепляж,но судя по погоде,придётся Вам Чай потерпеть.
Хотя прогноз ультрасладкий! :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:29

  tea написав:
  antey1969 написав:
  Zebra написав:27 уже в феврале.

И 26+ увидим в марте

26+ ми побачимо вже в лютому.

Это чтож получается ,что сроки покрашчэння сужаются.
-..."клиент уезжает,гипс снимают...". Придётся после выборов выходить на работу :cry:
сірий
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