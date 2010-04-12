А згадайте минулий лютий?Якщо не зраджує пам"ять,то був навіть не один раз,коли викуповували надлишок по 50-60 млн.
Наш Чорний друг пророкує аукціони по 100-200 млн.,коли НБУ буде виходити і викуповувати надлишок.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:23
А згадайте минулий лютий?Якщо не зраджує пам"ять,то був навіть не один раз,коли викуповували надлишок по 50-60 млн.
Наш Чорний друг пророкує аукціони по 100-200 млн.,коли НБУ буде виходити і викуповувати надлишок.
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:27
Это серьёзная заявка,но думаю всё зависит от погоды,выедут трактора в поля,ждём посевную и укрепляж,но судя по погоде,придётся Вам Чай потерпеть.
Хотя прогноз ультрасладкий!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:29
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