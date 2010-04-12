Долярчик написав:Василь-Рівне, бачу Ви під цим плюсанули, то може б ми для початку і ТУТ закінчили "війну", а там, може, і справжня війна закінчилася б?! - то як?...може, отако при святі, взяли б і закопали сокиру війни?
Долярчику, сьогодні велике Свято, тому відповім максимально ввічливо - між мною, ватніками, вишиватніками та різних мастей ольгінцями-українофобами прірва, а плюсував не тебе, а відео сутність якого, на жаль, до тебе так і не дійшла. Я хотів би щоб дійшла до всіх тут, але це не реально, в дрібних, злісних, задрісних, душонках хробак зрадофільства буде жити вічно - у когось за грошИ, у когось за вроджену тупість-обмеженість, у когось за лінь, у когось за штампи совка та заскорузлу гігантоманію. Я за прозріння, є тут один форумчанин - Ukrainian - він прозрів (після розстрілу наших моряків у керченській протоці), я вражений, це диво, але це факт, тому бажаю прозріти Вам всім. Любіть Україну не гаманцем, не калькулятором-арифмометром долар-гривня-кешбек прі крєпкіх хазяйствєнніках біло луччє, а серцем, душею, пам"ятаючи, що ми славетний народ і наша незламність буде прославлена у віках. Лише це зупинило нашого північного сусіда монстра, бо за нами правда, за нами Бог, лише Божа благодать допомогла нам отримати справжню Незалежність, Томос, Волю, безвіз. А мир буде, тільки не колінопреклонний по зеленські, а наш, потужний, звитяжний і такий, що з нами буде рахуватися не лише Європа, а і весь світ. Така моя відповідь зрадофілам, та різного роду українофобській нечисті.
Это серьёзная заявка,но думаю всё зависит от погоды,выедут трактора в поля,ждём посевную и укрепляж,но судя по погоде,придётся Вам Чай потерпеть. Хотя прогноз ультрасладкий!
Подивіться на графік минулого січня і лютого. Сьогодні,рівно рік тому,форумчани бігли здавати долари по 28.50+. Потім пішло вниз. А в лютому курс зміцнився з 27.70+ до 26.0Х. Цього року курс знижується випереджаючими графіком. Якщо не бомбитимуть Харків або Троєщину,то не бачу нічого нереального.
vitaliian написав:а старые долги вы правительству простили?
Рабочий процесс,глянул ради интереса,вас видимо в Украине не было до второго Майдана,так вот почти 2\3 таблички по гривне,это доходность 14 и 11,это будет погашаться прямиком в НБУ,если вообще будет погашаться. По доллару тоже мало где 7% и выше наколядовать,так что выдохните,"пирамида" жиденькая,не приростает не смотря на мощные проценты
п.с. я имел ввиду прошлый год и опыт,когда закончились зимние полугодовые ОВГЗ,то нерезы подались на выход,курс на 2 гривны скакнул и НБУ вылил 700+ мио,а теперь вообще не понятно,купили большинство облиг на год,что они там курят,ведь на пороге кратность
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.