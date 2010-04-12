Долярчик написав: Василь-Рівне, бачу Ви під цим плюсанули, то може б ми для початку і ТУТ закінчили "війну", а там, може, і справжня війна закінчилася б?!

- то як?...може, отако при святі, взяли б і закопали сокиру війни? Василь-Рівне, бачу Ви під цим плюсанули, то може б ми для початку і ТУТ закінчили "війну", а там, може, і справжня війна закінчилася б?!- то як?...може, отако при святі, взяли б і закопали сокиру війни?

Долярчику, сьогодні велике Свято, тому відповім максимально ввічливо - між мною, ватніками, вишиватніками та різних мастей ольгінцями-українофобами прірва, а плюсував не тебе, а відео сутність якого, на жаль, до тебе так і не дійшла. Я хотів би щоб дійшла до всіх тут, але це не реально, в дрібних, злісних, задрісних, душонках хробак зрадофільства буде жити вічно - у когось за грошИ, у когось за вроджену тупість-обмеженість, у когось за лінь, у когось за штампи совка та заскорузлу гігантоманію. Я за прозріння, є тут один форумчанин - Ukrainian - він прозрів (після розстрілу наших моряків у керченській протоці), я вражений, це диво, але це факт, тому бажаю прозріти Вам всім. Любіть Україну не гаманцем, не калькулятором-арифмометром долар-гривня-кешбек прі крєпкіх хазяйствєнніках біло луччє, а серцем, душею, пам"ятаючи, що ми славетний народ і наша незламність буде прославлена у віках. Лише це зупинило нашого північного сусіда монстра, бо за нами правда, за нами Бог, лише Божа благодать допомогла нам отримати справжню Незалежність, Томос, Волю, безвіз. А мир буде, тільки не колінопреклонний по зеленські, а наш, потужний, звитяжний і такий, що з нами буде рахуватися не лише Європа, а і весь світ. Така моя відповідь зрадофілам, та різного роду українофобській нечисті.