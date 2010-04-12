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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 340341342343344>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 114
1. меньше 27
14%
16
2. 27 - 28.50
52%
59
3. 28.50 - 30
21%
24
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:29

  tea написав:
  antey1969 написав:
  Zebra написав:27 уже в феврале.

И 26+ увидим в марте

26+ ми побачимо вже в лютому.

Это чтож получается ,что сроки покрашчэння сужаются.
-..."клиент уезжает,гипс снимают...". Придётся после выборов выходить на работу :cry:
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:33

  somilitark написав:
  tea написав:26+ ми побачимо вже в лютому.

Это серьёзная заявка,но думаю всё зависит от погоды,выедут трактора в поля,ждём посевную и укрепляж,но судя по погоде,придётся Вам Чай потерпеть.
Хотя прогноз ультрасладкий! :wink:

Бабули,те что у подъезда на лавочках,сказали что весна ранняя- в конце февраля начнётся.Всё ускаряется-сроки поджимают. :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:33

... приречений український менталітет!

  Василь-Рівне написав:
  Долярчик написав:Василь-Рівне, бачу Ви під цим плюсанули, то може б ми для початку і ТУТ закінчили "війну", а там, може, і справжня війна закінчилася б?!
- то як?...може, отако при святі, взяли б і закопали сокиру війни?

Долярчику, сьогодні велике Свято, тому відповім максимально ввічливо - між мною, ватніками, вишиватніками та різних мастей ольгінцями-українофобами прірва, а плюсував не тебе, а відео сутність якого, на жаль, до тебе так і не дійшла. Я хотів би щоб дійшла до всіх тут, але це не реально, в дрібних, злісних, задрісних, душонках хробак зрадофільства буде жити вічно - у когось за грошИ, у когось за вроджену тупість-обмеженість, у когось за лінь, у когось за штампи совка та заскорузлу гігантоманію. Я за прозріння, є тут один форумчанин - Ukrainian - він прозрів (після розстрілу наших моряків у керченській протоці), я вражений, це диво, але це факт, тому бажаю прозріти Вам всім. Любіть Україну не гаманцем, не калькулятором-арифмометром долар-гривня-кешбек прі крєпкіх хазяйствєнніках біло луччє, а серцем, душею, пам"ятаючи, що ми славетний народ і наша незламність буде прославлена у віках. Лише це зупинило нашого північного сусіда монстра, бо за нами правда, за нами Бог, лише Божа благодать допомогла нам отримати справжню Незалежність, Томос, Волю, безвіз. А мир буде, тільки не колінопреклонний по зеленські, а наш, потужний, звитяжний і такий, що з нами буде рахуватися не лише Європа, а і весь світ. Така моя відповідь зрадофілам, та різного роду українофобській нечисті.

#жгііщо! ©®™
... багатьом сподобалось! :mrgreen:

.... то, судячи з того, наша рідна Ненька Україна, ще не один рік буде обливатись кров'ю!

- чому?
- бо, навіть, тут, я запропонував мир/помиритись тобі зі мною, а ти виступив проти, виступив за війну!!!
- і ще 18(що плюснули) теж підтримали ВІЙНУ!!!

- то де ж там буде добро?- де йому взятись по-серед нас? - де йому взятись у нашій країні?!!!
- ні, його не буде!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:34

  somilitark написав:
  tea написав:26+ ми побачимо вже в лютому.

Это серьёзная заявка,но думаю всё зависит от погоды,выедут трактора в поля,ждём посевную и укрепляж,но судя по погоде,придётся Вам Чай потерпеть.
Хотя прогноз ультрасладкий! :wink:

Подивіться на графік минулого січня і лютого.
Сьогодні,рівно рік тому,форумчани бігли здавати долари по 28.50+.
Потім пішло вниз.
А в лютому курс зміцнився з 27.70+ до 26.0Х.
Цього року курс знижується випереджаючими графіком.
Якщо не бомбитимуть Харків або Троєщину,то не бачу нічого нереального.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:36

  somilitark написав:Ну если нерезы слили валюту и вошли в ОВГЗ,то вот вам готовый ответ,когда ждать скачёк по курсу,это дата,когда эти самые нерезы будут выскакивать назад.

а старые долги вы правительству простили?
погашение овгз в 2019 (доллар/евро)
Зображення
гривна
Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 січ, 2019 21:38, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:37

  сірий написав:
  somilitark написав:
  tea написав:26+ ми побачимо вже в лютому.

Это серьёзная заявка,но думаю всё зависит от погоды,выедут трактора в поля,ждём посевную и укрепляж,но судя по погоде,придётся Вам Чай потерпеть.
Хотя прогноз ультрасладкий! :wink:

Бабули,те что у подъезда на лавочках,сказали что весна ранняя- в конце февраля начнётся.Всё ускаряется-сроки поджимают. :oops:

Что-то Лад пропал,погорел на таком примитиве,мол самые страшные морозы в марте,вызвали в белгород,новые методики получать и по шапке наверняка отрымувать___

А так Вы правы,движение верное осталось только понять,на каком курсе это всё покращення остановится :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:46

нет ничего более занимательного, чем смотреть на переобувающихся в прыжке форумчан :D
славяне, ёпт... :)
мастерство не пропьешь
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:48

  сірий написав:
  tea написав:
  antey1969 написав:И 26+ увидим в марте

26+ ми побачимо вже в лютому.

Это чтож получается ,что сроки покрашчэння сужаются.
-..."клиент уезжает,гипс снимают...". Придётся после выборов выходить на работу :cry:

Важко прогнозувати з горизонтом "після виборів".Туди може заглянути тільки Провидець,який прогнозував 60% девальвацію після виборів.
Я поки що обережно прогнозую на лютий.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:52

  vitaliian написав:а старые долги вы правительству простили?

Рабочий процесс,глянул ради интереса,вас видимо в Украине не было до второго Майдана,так вот почти 2\3 таблички по гривне,это доходность 14 и 11,это будет погашаться прямиком в НБУ,если вообще будет погашаться.
По доллару тоже мало где 7% и выше наколядовать,так что выдохните,"пирамида" жиденькая,не приростает не смотря на мощные проценты :wink:

п.с. я имел ввиду прошлый год и опыт,когда закончились зимние полугодовые ОВГЗ,то нерезы подались на выход,курс на 2 гривны скакнул и НБУ вылил 700+ мио,а теперь вообще не понятно,купили большинство облиг на год,что они там курят,ведь на пороге кратность :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:56

  tea написав:Якщо не бомбитимуть Харків або Троєщину,то не бачу нічого нереального.

Да творчество классиков не даёт вам уснуть по ночам :wink:

Посмотрим,а вдруг НБУ не будет сильно яростно пылесосить как в прошлые годы,что тогда,25 перед первым туром? :shock:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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