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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 341342343344>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 114
1. меньше 27
14%
16
2. 27 - 28.50
52%
59
3. 28.50 - 30
21%
24
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:04

Re: Валютный рынок в контексте

Зараз почався процес відбору гривні з ЧР у валютників, яка перекочує в Банки на депозити, Банки підживляться і кредитнуть Уряд через ОВДП, а на ЧР виникне дефіцит найгарнішої, що призведе до ще швидшого падіння котирувань доляра.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:06

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:у валютників, яка перекочує в Банки на депозити
к крупным суммам не забудьте справочку у валютчика взять, а то фин.мон не пропустит.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:23

  somilitark написав:
  tea написав:Якщо не бомбитимуть Харків або Троєщину,то не бачу нічого нереального.

Да творчество классиков не даёт вам уснуть по ночам :wink:

То я так умовно називаю будь-яке загостерення на фронті.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:25

Какие мысли по евро? У меня депозит валютный заканчивается в четверг, сливаться но нынешним курсам в грн. желания нет. Думаю брать евро за доллар. Но тут тоже все сложно, http://www.profinance.ru/news/2019/01/2 ... -godu.html
тот самый
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:27

  Yuri_T написав:нет ничего более занимательного, чем смотреть на переобувающихся в прыжке форумчан :D
славяне, ёпт... :)
мастерство не пропьешь


Это да, это здешняя форумная добрая традиция.
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:31

  тот самый написав:Какие мысли по евро? У меня депозит валютный заканчивается в четверг, сливаться но нынешним курсам в грн. желания нет. Думаю брать евро за доллар. Но тут тоже все сложно, http://www.profinance.ru/news/2019/01/2 ... -godu.html

летом ниже паритета...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:39

Не думаю, что сейчас паритет актуален, но на 1.09 можем сходить до апреля при негативном раскладе.
тот самый
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:41

  тот самый написав:Какие мысли по евро? У меня депозит валютный заканчивается в четверг, сливаться но нынешним курсам в грн. желания нет. Думаю брать евро за доллар. Но тут тоже все сложно, http://www.profinance.ru/news/2019/01/2 ... -godu.html


Надо что в США шатдаун закончился, тогда будет виднее.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:48

  edvardd написав:
  тот самый написав:Какие мысли по евро? У меня депозит валютный заканчивается в четверг, сливаться но нынешним курсам в грн. желания нет. Думаю брать евро за доллар. Но тут тоже все сложно, http://www.profinance.ru/news/2019/01/2 ... -godu.html

летом ниже паритета...

Который год? А вот дефолт в этом году Трампон может запросто объявить.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:53

НБУ до конца года может снизить учетную ставку до 15-17% - банкиры


https://interfax.com.ua/news/economic/560373.html

Всем кто так радостно прыгает и ждет что доллар летом будет 27-26-25 , розовые очки снимает. У НБУ нет цели войти в револьвацию. Есть определенные таргеты по инфляции. Но инфляцию все равно будут поддерживать, и ниже 6-7% она не будет в 2019.

Так что если доллар начнет проседать, НБУ учетку сразу опустит что-бы булки не расслабляли.
Живите своим умом!
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