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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:04
Re: Валютный рынок в контексте
Зараз почався процес відбору гривні з ЧР у валютників, яка перекочує в Банки на депозити, Банки підживляться і кредитнуть Уряд через ОВДП, а на ЧР виникне дефіцит найгарнішої, що призведе до ще швидшого падіння котирувань доляра.
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:06
Re: Валютный рынок в контексте
к крупным суммам не забудьте справочку у валютчика взять, а то фин.мон не пропустит.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:23
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:25
Какие мысли по евро? У меня депозит валютный заканчивается в четверг, сливаться но нынешним курсам в грн. желания нет. Думаю брать евро за доллар. Но тут тоже все сложно,
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:27
Это да, это здешняя форумная добрая традиция.
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:31
летом ниже паритета...
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:39
Не думаю, что сейчас паритет актуален, но на 1.09 можем сходить до апреля при негативном раскладе.
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:41
Надо что в США шатдаун закончился, тогда будет виднее.
Живите своим умом!
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:48
Который год? А вот дефолт в этом году Трампон может запросто объявить.
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:53
Всем кто так радостно прыгает и ждет что доллар летом будет 27-26-25 , розовые очки снимает. У НБУ нет цели войти в револьвацию. Есть определенные таргеты по инфляции. Но инфляцию все равно будут поддерживать, и ниже 6-7% она не будет в 2019.
Так что если доллар начнет проседать, НБУ учетку сразу опустит что-бы булки не расслабляли.
Живите своим умом!
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