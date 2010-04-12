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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 341342343344

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 114
1. меньше 27
14%
16
2. 27 - 28.50
52%
59
3. 28.50 - 30
21%
24
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:07

  juristkostya написав:
  edvardd написав:
  тот самый написав:Какие мысли по евро? У меня депозит валютный заканчивается в четверг, сливаться но нынешним курсам в грн. желания нет. Думаю брать евро за доллар. Но тут тоже все сложно, http://www.profinance.ru/news/2019/01/2 ... -godu.html

летом ниже паритета...

шо, третий год подряд?..


Стабильные прогнозы дорого стоят ))) :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:21

  zzzzzz написав:
НБУ до конца года может снизить учетную ставку до 15-17% - банкиры


https://interfax.com.ua/news/economic/560373.html

Всем кто так радостно прыгает и ждет что доллар летом будет 27-26-25 , розовые очки снимает. У НБУ нет цели войти в револьвацию. Есть определенные таргеты по инфляции. Но инфляцию все равно будут поддерживать, и ниже 6-7% она не будет в 2019.

Так что если доллар начнет проседать, НБУ учетку сразу опустит что-бы булки не расслабляли.

І все буде добре
Для кожного з нас (с).

В лютому долар буде по 26.ХХ
Коли там черговий розгляд ставки?30 лютого? :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:24

30 сiчня
тот самый
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:43

  hxbbgaf написав:А вот дефолт в этом году Трампон может запросто объявить.


А єто точно в его компетенции ? :)
sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:58

  tea написав:Коли там черговий розгляд ставки?30 лютого? :mrgreen:


32 лютого
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 00:12

  zzzzzz написав:
НБУ до конца года может снизить учетную ставку до 15-17% - банкиры


https://interfax.com.ua/news/economic/560373.html

Всем кто так радостно прыгает и ждет что доллар летом будет 27-26-25 , розовые очки снимает. У НБУ нет цели войти в револьвацию. Есть определенные таргеты по инфляции. Но инфляцию все равно будут поддерживать, и ниже 6-7% она не будет в 2019.

Так что если доллар начнет проседать, НБУ учетку сразу опустит что-бы булки не расслабляли.
Зниження облікової зараз не вплине на курс, навпаки трохи дозволить економіці продихнути, щоб гривня попрацювала, але на осінь так, знову прийдеться піднімати на девальваційних очікуваннях.За літо я поки промовчу, бо невідомо як і хто виграє вибори, але чим швидше зараз курс доляра завалять, тим більше Регулятор відкупить валюти на погашення зовнішніх боргів, а цей час вже не за горами в проміжку 2-3 місяці, та і в березні показати курс 26.50 перед "Булавою" було б чудово, а що буде після виборів, стане видніше після 1 туру.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 23 січ, 2019 00:24, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 00:24

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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 00:36

Перес де Куэльяр
0,5% може и не вплине , 2% дуже вплине на курс
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