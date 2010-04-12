Всем кто так радостно прыгает и ждет что доллар летом будет 27-26-25 , розовые очки снимает. У НБУ нет цели войти в револьвацию. Есть определенные таргеты по инфляции. Но инфляцию все равно будут поддерживать, и ниже 6-7% она не будет в 2019.
Так что если доллар начнет проседать, НБУ учетку сразу опустит что-бы булки не расслабляли.
І все буде добре Для кожного з нас (с).
В лютому долар буде по 26.ХХ Коли там черговий розгляд ставки?30 лютого?
Всем кто так радостно прыгает и ждет что доллар летом будет 27-26-25 , розовые очки снимает. У НБУ нет цели войти в револьвацию. Есть определенные таргеты по инфляции. Но инфляцию все равно будут поддерживать, и ниже 6-7% она не будет в 2019.
Так что если доллар начнет проседать, НБУ учетку сразу опустит что-бы булки не расслабляли.
Зниження облікової зараз не вплине на курс, навпаки трохи дозволить економіці продихнути, щоб гривня попрацювала, але на осінь так, знову прийдеться піднімати на девальваційних очікуваннях.За літо я поки промовчу, бо невідомо як і хто виграє вибори, але чим швидше зараз курс доляра завалять, тим більше Регулятор відкупить валюти на погашення зовнішніх боргів, а цей час вже не за горами в проміжку 2-3 місяці, та і в березні показати курс 26.50 перед "Булавою" було б чудово, а що буде після виборів, стане видніше після 1 туру.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 23 січ, 2019 00:24, всього редагувалось 1 раз.