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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 січ, 2019 07:52
juristkostya написав: zzzzzz написав: juristkostya написав:
шо, третий год подряд?..
Стабильные прогнозы дорого стоят )))
Кстати, об адекватных прогнозах:
1. Экономист Интеллиджент Юнит прогнозирует кашмарный девал до 29,3 на ближайшие 5 (пять!) лет.
2. Я ещё позапрошлым летом писал, что класс работы НБУ явно растет и тех любимых спекулянтами колебаний скоро не останется. Что мы и наблюдаем.
Из обоих пунктов следует, что смело можно возвращаться к гривнедепо как основному фин инструменту.
на 12 мес депо или сразу на 18 мес?
не спілкуюсь з порохоботами
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Додано: Сер 23 січ, 2019 08:02
zzzzzz написав:Перес де Куэльяр
0,5% може и не вплине , 2% дуже вплине на курс
НБУ ж не буде відразу знижувти на 2%.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 08:22
Многие опрометчиво надеятся что власть будет перед выборами ревальвировать гривну, чтобы показать стабильность (с).
Но неужели пересичный настолько глуп, что прожив полгода с курсом 28, на 7й месяц перед выборами уверует в стабильность по 26? Тогда нужно было держать с июля, недопустив роста до 28.
Глядя на наше сальдо думается мне, что стабильность они держат как раз сейчас, им главное выше не взлететь. С таким диким торговым дисбалансом рассказывать что валюта это непотриб, и всем нужна самаякрасивая, могут лишь делитанты.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 08:26
Многие опрометчиво надеятся что власть будет перед выборами ревальвировать гривну, чтобы показать стабильность (с).
Но неужели пересичный настолько глуп, что прожив полгода с курсом 28, на 7й месяц перед выборами уверует в стабильность по 26? Тогда нужно было держать с июля, недопустив роста до 28.
Глядя на наше сальдо думается мне, что стабильность они держат как раз сейчас, им главное выше не взлететь. С таким диким торговым дисбалансом рассказывать что валюта это непотриб, и всем нужна самаякрасивая, могут лишь дилетанты.
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