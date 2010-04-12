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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 342343344345

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 114
1. меньше 27
14%
16
2. 27 - 28.50
52%
59
3. 28.50 - 30
21%
24
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 07:52

  juristkostya написав:
  zzzzzz написав:
  juristkostya написав:шо, третий год подряд?..


Стабильные прогнозы дорого стоят ))) :mrgreen:

Кстати, об адекватных прогнозах:
1. Экономист Интеллиджент Юнит прогнозирует кашмарный девал до 29,3 на ближайшие 5 (пять!) лет.

2. Я ещё позапрошлым летом писал, что класс работы НБУ явно растет и тех любимых спекулянтами колебаний скоро не останется. Что мы и наблюдаем.

Из обоих пунктов следует, что смело можно возвращаться к гривнедепо как основному фин инструменту.

на 12 мес депо или сразу на 18 мес?
не спілкуюсь з порохоботами
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 08:02

  zzzzzz написав:Перес де Куэльяр
0,5% може и не вплине , 2% дуже вплине на курс

НБУ ж не буде відразу знижувти на 2%.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 08:22

Многие опрометчиво надеятся что власть будет перед выборами ревальвировать гривну, чтобы показать стабильность (с).

Но неужели пересичный настолько глуп, что прожив полгода с курсом 28, на 7й месяц перед выборами уверует в стабильность по 26? Тогда нужно было держать с июля, недопустив роста до 28.

Глядя на наше сальдо думается мне, что стабильность они держат как раз сейчас, им главное выше не взлететь. С таким диким торговым дисбалансом рассказывать что валюта это непотриб, и всем нужна самаякрасивая, могут лишь делитанты.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 08:26

Многие опрометчиво надеятся что власть будет перед выборами ревальвировать гривну, чтобы показать стабильность (с).

Но неужели пересичный настолько глуп, что прожив полгода с курсом 28, на 7й месяц перед выборами уверует в стабильность по 26? Тогда нужно было держать с июля, недопустив роста до 28.

Глядя на наше сальдо думается мне, что стабильность они держат как раз сейчас, им главное выше не взлететь. С таким диким торговым дисбалансом рассказывать что валюта это непотриб, и всем нужна самаякрасивая, могут лишь дилетанты.
Moneta
 
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