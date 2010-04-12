Додано: Сер 23 січ, 2019 08:41

Moneta написав: Многие опрометчиво надеятся что власть будет перед выборами ревальвировать гривну, чтобы показать стабильность (с).

Многие опрометчиво надеятся что власть будет перед выборами ревальвировать гривну, чтобы показать стабильность (с).

Moneta написав: Но неужели пересичный настолько глуп, что прожив полгода с курсом 28, на 7й месяц перед выборами уверует в стабильность по 26? Тогда нужно было держать с июля, недопустив роста до 28.

Но неужели пересичный настолько глуп, что прожив полгода с курсом 28, на 7й месяц перед выборами уверует в стабильность по 26? Тогда нужно было держать с июля, недопустив роста до 28.

Moneta написав: Глядя на наше сальдо думается мне, что стабильность они держат как раз сейчас, им главное выше не взлететь. С таким диким торговым дисбалансом рассказывать что валюта это непотриб, и всем нужна самаякрасивая, могут лишь делитанты. Глядя на наше сальдо думается мне, что стабильность они держат как раз сейчас, им главное выше не взлететь. С таким диким торговым дисбалансом рассказывать что валюта это непотриб, и всем нужна самаякрасивая, могут лишь делитанты.

Заблуждение. Сглаживание курса началось уже давно и это просто политика нового главы НБУ.В прошлом году было 26.20, рост к 28 был из-за отсутствия кредита МВФ и загончика под военное положение. Этой зимой мы даже не дошли до прошлогоднего зимнего пика в 29. А если учесть, что ЭОК находится на отметке около 23, а все остальное - паническая надбавка, которая понемногу уменьшается - падение к 26 выглядит вполне логичным.Аж сердце сжимается, когда вижу, как коробит баксодержателей от падения курсаА тем временем, если взять того, кто вместо покупки бакса по 26.10 7 месяцев назад (июнь) ушел на грн депо, то сейчас он имеет эквивалент курса 26.1*1.07 = 27.93А если взять не минимальный курс прошлого года, а выше...)