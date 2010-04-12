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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 343344345346347>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 114
1. меньше 27
14%
16
2. 27 - 28.50
52%
59
3. 28.50 - 30
21%
24
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 08:02

  zzzzzz написав:Перес де Куэльяр
0,5% може и не вплине , 2% дуже вплине на курс

НБУ ж не буде відразу знижувти на 2%.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 08:22

Многие опрометчиво надеятся что власть будет перед выборами ревальвировать гривну, чтобы показать стабильность (с).

Но неужели пересичный настолько глуп, что прожив полгода с курсом 28, на 7й месяц перед выборами уверует в стабильность по 26? Тогда нужно было держать с июля, недопустив роста до 28.

Глядя на наше сальдо думается мне, что стабильность они держат как раз сейчас, им главное выше не взлететь. С таким диким торговым дисбалансом рассказывать что валюта это непотриб, и всем нужна самаякрасивая, могут лишь делитанты.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 08:26

Многие опрометчиво надеятся что власть будет перед выборами ревальвировать гривну, чтобы показать стабильность (с).

Но неужели пересичный настолько глуп, что прожив полгода с курсом 28, на 7й месяц перед выборами уверует в стабильность по 26? Тогда нужно было держать с июля, недопустив роста до 28.

Глядя на наше сальдо думается мне, что стабильность они держат как раз сейчас, им главное выше не взлететь. С таким диким торговым дисбалансом рассказывать что валюта это непотриб, и всем нужна самаякрасивая, могут лишь дилетанты.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 08:41

  Moneta написав:Многие опрометчиво надеятся что власть будет перед выборами ревальвировать гривну, чтобы показать стабильность (с).

Заблуждение. Сглаживание курса началось уже давно и это просто политика нового главы НБУ.

  Moneta написав:Но неужели пересичный настолько глуп, что прожив полгода с курсом 28, на 7й месяц перед выборами уверует в стабильность по 26? Тогда нужно было держать с июля, недопустив роста до 28.

В прошлом году было 26.20, рост к 28 был из-за отсутствия кредита МВФ и загончика под военное положение. Этой зимой мы даже не дошли до прошлогоднего зимнего пика в 29. А если учесть, что ЭОК находится на отметке около 23, а все остальное - паническая надбавка, которая понемногу уменьшается - падение к 26 выглядит вполне логичным.

  Moneta написав:Глядя на наше сальдо думается мне, что стабильность они держат как раз сейчас, им главное выше не взлететь. С таким диким торговым дисбалансом рассказывать что валюта это непотриб, и всем нужна самаякрасивая, могут лишь делитанты.

Аж сердце сжимается, когда вижу, как коробит баксодержателей от падения курса :(
А тем временем, если взять того, кто вместо покупки бакса по 26.10 7 месяцев назад (июнь) ушел на грн депо, то сейчас он имеет эквивалент курса 26.1*1.07 = 27.93 :) А если взять не минимальный курс прошлого года, а выше...)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 08:54

  Moneta написав:Многие опрометчиво надеятся что власть будет перед выборами ревальвировать гривну, чтобы показать стабильность (с).

Но неужели пересичный настолько глуп, что прожив полгода с курсом 28, на 7й месяц перед выборами уверует в стабильность по 26? Тогда нужно было держать с июля, недопустив роста до 28.

Глядя на наше сальдо думается мне, что стабильность они держат как раз сейчас, им главное выше не взлететь. С таким диким торговым дисбалансом рассказывать что валюта это непотриб, и всем нужна самаякрасивая, могут лишь дилетанты.



Вот причина ревальвации гривны, белый импорт встал.
https://www.facebook.com/evgeny.istrebi ... on_generic
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 08:56

  AleksML написав:Шановні, прошу поради - в середині лютого треба сплатити гривневий кредит. Кошти зберігаю в доларах. Краще здати зараз по 27,9; чи почекати початку лютого і там курс буде краще? Заздалегідь вдячний!


Здав сьогодні по 27,8. Не так щоб багато, особливо як для деяких місцевих ділків. Подивимось чи вгадав :)
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AleksML
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 08:57

  zzzzzz написав:
  Moneta написав:Многие опрометчиво надеятся что власть будет перед выборами ревальвировать гривну, чтобы показать стабильность (с).

Но неужели пересичный настолько глуп, что прожив полгода с курсом 28, на 7й месяц перед выборами уверует в стабильность по 26? Тогда нужно было держать с июля, недопустив роста до 28.

Глядя на наше сальдо думается мне, что стабильность они держат как раз сейчас, им главное выше не взлететь. С таким диким торговым дисбалансом рассказывать что валюта это непотриб, и всем нужна самаякрасивая, могут лишь дилетанты.



Вот причина ревальвации гривны, белый импорт встал.
https://www.facebook.com/evgeny.istrebi ... on_generic


Ось ще: https://www.facebook.com/sokolovsky.inf ... 4441579565
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AleksML
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 08:59

AleksML
Да, там даже ссылка на пост Соколовского есть.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:02

  zzzzzz написав:
  Moneta написав:Многие опрометчиво надеятся что власть будет перед выборами ревальвировать гривну, чтобы показать стабильность (с).

Но неужели пересичный настолько глуп, что прожив полгода с курсом 28, на 7й месяц перед выборами уверует в стабильность по 26? Тогда нужно было держать с июля, недопустив роста до 28.

Глядя на наше сальдо думается мне, что стабильность они держат как раз сейчас, им главное выше не взлететь. С таким диким торговым дисбалансом рассказывать что валюта это непотриб, и всем нужна самаякрасивая, могут лишь дилетанты.



Вот причина ревальвации гривны, белый импорт встал.
https://www.facebook.com/evgeny.istrebi ... on_generic

Это мелочь, оно не может так повлиять на курс)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:08

  Alex2006 написав:
  zzzzzz написав:
  Moneta написав:Многие опрометчиво надеятся что власть будет перед выборами ревальвировать гривну, чтобы показать стабильность (с).

Но неужели пересичный настолько глуп, что прожив полгода с курсом 28, на 7й месяц перед выборами уверует в стабильность по 26? Тогда нужно было держать с июля, недопустив роста до 28.

Глядя на наше сальдо думается мне, что стабильность они держат как раз сейчас, им главное выше не взлететь. С таким диким торговым дисбалансом рассказывать что валюта это непотриб, и всем нужна самаякрасивая, могут лишь дилетанты.



Вот причина ревальвации гривны, белый импорт встал.
https://www.facebook.com/evgeny.istrebi ... on_generic

Это мелочь, оно не может так повлиять на курс)

МЕЛОЧЬ? ВЫ СЕРЬЕЗНО?
Алекс, я понимаю, что надо заговаривать курс. "Работа такая" (с. "Жил был пес"). Но явную чушь не стоит писать...
Искатель
 
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