Многие опрометчиво надеятся что власть будет перед выборами ревальвировать гривну, чтобы показать стабильность (с).
Но неужели пересичный настолько глуп, что прожив полгода с курсом 28, на 7й месяц перед выборами уверует в стабильность по 26? Тогда нужно было держать с июля, недопустив роста до 28.
Глядя на наше сальдо думается мне, что стабильность они держат как раз сейчас, им главное выше не взлететь. С таким диким торговым дисбалансом рассказывать что валюта это непотриб, и всем нужна самаякрасивая, могут лишь делитанты.
Многие опрометчиво надеятся что власть будет перед выборами ревальвировать гривну, чтобы показать стабильность (с).
Но неужели пересичный настолько глуп, что прожив полгода с курсом 28, на 7й месяц перед выборами уверует в стабильность по 26? Тогда нужно было держать с июля, недопустив роста до 28.
Глядя на наше сальдо думается мне, что стабильность они держат как раз сейчас, им главное выше не взлететь. С таким диким торговым дисбалансом рассказывать что валюта это непотриб, и всем нужна самаякрасивая, могут лишь дилетанты.
Moneta написав:Многие опрометчиво надеятся что власть будет перед выборами ревальвировать гривну, чтобы показать стабильность (с).
Заблуждение. Сглаживание курса началось уже давно и это просто политика нового главы НБУ.
Moneta написав:Но неужели пересичный настолько глуп, что прожив полгода с курсом 28, на 7й месяц перед выборами уверует в стабильность по 26? Тогда нужно было держать с июля, недопустив роста до 28.
В прошлом году было 26.20, рост к 28 был из-за отсутствия кредита МВФ и загончика под военное положение. Этой зимой мы даже не дошли до прошлогоднего зимнего пика в 29. А если учесть, что ЭОК находится на отметке около 23, а все остальное - паническая надбавка, которая понемногу уменьшается - падение к 26 выглядит вполне логичным.
Moneta написав:Глядя на наше сальдо думается мне, что стабильность они держат как раз сейчас, им главное выше не взлететь. С таким диким торговым дисбалансом рассказывать что валюта это непотриб, и всем нужна самаякрасивая, могут лишь делитанты.
Аж сердце сжимается, когда вижу, как коробит баксодержателей от падения курса А тем временем, если взять того, кто вместо покупки бакса по 26.10 7 месяцев назад (июнь) ушел на грн депо, то сейчас он имеет эквивалент курса 26.1*1.07 = 27.93 А если взять не минимальный курс прошлого года, а выше...)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Moneta написав:Многие опрометчиво надеятся что власть будет перед выборами ревальвировать гривну, чтобы показать стабильность (с).
Но неужели пересичный настолько глуп, что прожив полгода с курсом 28, на 7й месяц перед выборами уверует в стабильность по 26? Тогда нужно было держать с июля, недопустив роста до 28.
Глядя на наше сальдо думается мне, что стабильность они держат как раз сейчас, им главное выше не взлететь. С таким диким торговым дисбалансом рассказывать что валюта это непотриб, и всем нужна самаякрасивая, могут лишь дилетанты.
AleksML написав:Шановні, прошу поради - в середині лютого треба сплатити гривневий кредит. Кошти зберігаю в доларах. Краще здати зараз по 27,9; чи почекати початку лютого і там курс буде краще? Заздалегідь вдячний!
Здав сьогодні по 27,8. Не так щоб багато, особливо як для деяких місцевих ділків. Подивимось чи вгадав
Moneta написав:Многие опрометчиво надеятся что власть будет перед выборами ревальвировать гривну, чтобы показать стабильность (с).
Но неужели пересичный настолько глуп, что прожив полгода с курсом 28, на 7й месяц перед выборами уверует в стабильность по 26? Тогда нужно было держать с июля, недопустив роста до 28.
Глядя на наше сальдо думается мне, что стабильность они держат как раз сейчас, им главное выше не взлететь. С таким диким торговым дисбалансом рассказывать что валюта это непотриб, и всем нужна самаякрасивая, могут лишь дилетанты.
Moneta написав:Многие опрометчиво надеятся что власть будет перед выборами ревальвировать гривну, чтобы показать стабильность (с).
Но неужели пересичный настолько глуп, что прожив полгода с курсом 28, на 7й месяц перед выборами уверует в стабильность по 26? Тогда нужно было держать с июля, недопустив роста до 28.
Глядя на наше сальдо думается мне, что стабильность они держат как раз сейчас, им главное выше не взлететь. С таким диким торговым дисбалансом рассказывать что валюта это непотриб, и всем нужна самаякрасивая, могут лишь дилетанты.
Moneta написав:Многие опрометчиво надеятся что власть будет перед выборами ревальвировать гривну, чтобы показать стабильность (с).
Но неужели пересичный настолько глуп, что прожив полгода с курсом 28, на 7й месяц перед выборами уверует в стабильность по 26? Тогда нужно было держать с июля, недопустив роста до 28.
Глядя на наше сальдо думается мне, что стабильность они держат как раз сейчас, им главное выше не взлететь. С таким диким торговым дисбалансом рассказывать что валюта это непотриб, и всем нужна самаякрасивая, могут лишь дилетанты.