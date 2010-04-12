Додано: Сер 23 січ, 2019 09:46

juristkostya написав: zzzzzz написав: juristkostya написав: шо, третий год подряд?.. шо, третий год подряд?..



Стабильные прогнозы дорого стоят ))) Стабильные прогнозы дорого стоят )))

Кстати, об адекватных прогнозах:

1. Экономист Интеллиджент Юнит прогнозирует кашмарный девал до 29,3 на ближайшие 5 (пять!) лет.



2. Я ещё позапрошлым летом писал, что класс работы НБУ явно растет и тех любимых спекулянтами колебаний скоро не останется. Что мы и наблюдаем.



Из обоих пунктов следует, что смело можно возвращаться к гривнедепо как основному фин инструменту. Кстати, об адекватных прогнозах:1. Экономист Интеллиджент Юнит прогнозирует кашмарный девал до 29,3 на ближайшие 5 (пять!) лет.2. Я ещё позапрошлым летом писал, что класс работы НБУ явно растет и тех любимых спекулянтами колебаний скоро не останется. Что мы и наблюдаем.Из обоих пунктов следует, что смело можно возвращаться к гривнедепо как основному фин инструменту.

zzzzzz написав: НБУ до конца года может снизить учетную ставку до 15-17% - банкиры



https://interfax.com.ua/news/economic/560373.html



Всем кто так радостно прыгает и ждет что доллар летом будет 27-26-25 , розовые очки снимает. У НБУ нет цели войти в револьвацию. Есть определенные таргеты по инфляции. Но инфляцию все равно будут поддерживать, и ниже 6-7% она не будет в 2019.



Так что если доллар начнет проседать, НБУ учетку сразу опустит что-бы булки не расслабляли. Всем кто так радостно прыгает и ждет что доллар летом будет 27-26-25 , розовые очки снимает. У НБУ нет цели войти в револьвацию. Есть определенные таргеты по инфляции. Но инфляцию все равно будут поддерживать, и ниже 6-7% она не будет в 2019.Так что если доллар начнет проседать, НБУ учетку сразу опустит что-бы булки не расслабляли.

Доверять всяким "экспертам" лучше не стоит, правительство вечно закладывает нереально высокий курс в бюджет, бизнес - еще больше)) Просто они хотят морально обработать население к готовности отдавать за доллар больше, но население не ведется)НБУ действительно стал работать профессионально, как только Гонтареву поперли оттуда. Не помню, при ком запустили Matching, но после прихода Якова действительно НБУ стал выполнять свои функции хорошо, это заметно по сглаживаниям курса. Монетарная политика стала адекватной.Так ревальвация - не цель НБУ. Это естественное движение курса в условиях падения панической надбавки. Для 26.ХХ не обязательно ждать аж лета, это может быть уже и весной, особенно если победит правильный кандидатТогда и 25 можем увидеть еще весной.