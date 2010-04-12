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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 343344345346

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 114
1. меньше 27
14%
16
2. 27 - 28.50
52%
59
3. 28.50 - 30
21%
24
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:17

  Искатель написав:
  Alex2006 написав:
  zzzzzz написав:
Вот причина ревальвации гривны, белый импорт встал.
https://www.facebook.com/evgeny.istrebi ... on_generic

Это мелочь, оно не может так повлиять на курс)

МЕЛОЧЬ? ВЫ СЕРЬЕЗНО?
Алекс, я понимаю, что надо заговаривать курс. "Работа такая" (с. "Жил был пес"). Но явную чушь не стоит писать...

Снова какие-то фантазии. Посчитайте, сколько денег там было недоплачено из-за этого, в какой момент идет фактическая оплата и на сколько изменилась разница по проплате. Это мелочь относительно объемов МБ.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:18

  prodigy написав:
  juristkostya написав: Кстати, об адекватных прогнозах:
1. Экономист Интеллиджент Юнит прогнозирует кашмарный девал до 29,3 на ближайшие 5 (пять!) лет.
2. Я ещё позапрошлым летом писал, что класс работы НБУ явно растет и тех любимых спекулянтами колебаний скоро не останется. Что мы и наблюдаем.
Из обоих пунктов следует, что смело можно возвращаться к гривнедепо как основному фин инструменту.
на 12 мес депо или сразу на 18 мес?

Только нужно помнить, что девалы 98, 08 и 14 произошли, по большому счету, не по вине НБУ и вообще не по вине Украины.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:46

  juristkostya написав:
  zzzzzz написав:
  juristkostya написав:шо, третий год подряд?..


Стабильные прогнозы дорого стоят ))) :mrgreen:

Кстати, об адекватных прогнозах:
1. Экономист Интеллиджент Юнит прогнозирует кашмарный девал до 29,3 на ближайшие 5 (пять!) лет.

2. Я ещё позапрошлым летом писал, что класс работы НБУ явно растет и тех любимых спекулянтами колебаний скоро не останется. Что мы и наблюдаем.

Из обоих пунктов следует, что смело можно возвращаться к гривнедепо как основному фин инструменту.

Доверять всяким "экспертам" лучше не стоит, правительство вечно закладывает нереально высокий курс в бюджет, бизнес - еще больше)) Просто они хотят морально обработать население к готовности отдавать за доллар больше, но население не ведется)
НБУ действительно стал работать профессионально, как только Гонтареву поперли оттуда. Не помню, при ком запустили Matching, но после прихода Якова действительно НБУ стал выполнять свои функции хорошо, это заметно по сглаживаниям курса. Монетарная политика стала адекватной.

  zzzzzz написав:
НБУ до конца года может снизить учетную ставку до 15-17% - банкиры


https://interfax.com.ua/news/economic/560373.html

Всем кто так радостно прыгает и ждет что доллар летом будет 27-26-25 , розовые очки снимает. У НБУ нет цели войти в револьвацию. Есть определенные таргеты по инфляции. Но инфляцию все равно будут поддерживать, и ниже 6-7% она не будет в 2019.

Так что если доллар начнет проседать, НБУ учетку сразу опустит что-бы булки не расслабляли.

Так ревальвация - не цель НБУ. Это естественное движение курса в условиях падения панической надбавки. Для 26.ХХ не обязательно ждать аж лета, это может быть уже и весной, особенно если победит правильный кандидат :) Тогда и 25 можем увидеть еще весной.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:47

  zzzzzz написав:
  juristkostya написав:
  тот самый написав:Какие мысли по евро? У меня депозит валютный заканчивается в четверг, сливаться но нынешним курсам в грн. желания нет. Думаю брать евро за доллар. Но тут тоже все сложно, http://www.profinance.ru/news/2019/01/2 ... -godu.html

летом ниже паритета...

шо, третий год подряд?..


Стабильные прогнозы дорого стоят ))) :mrgreen:[/quote]


чтобы ржать над чужими прогнозами, надо сначала дать свои...
а то написал паритет, а оно сходило на 1,05 с 1,38 - и сразу тююююююю не угадал, народ вы рыбного супа объелись...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:47

Межбанк 27,58/27,64. Покупателей вообще нет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:48

  edvardd написав:
чтобы ржать над чужими прогнозами, надо сначала дать свои...
а то написал паритет, а оно сходило на 1,05 с 1,38 - и сразу тююююююю не угадал, народ вы рыбного супа объелись...


ОК, ловите. В течение ближайших трех лет паритета доллар-евро не будет.
Так нормально? :)
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:53

Re: Валютный рынок в контексте

Всем доброе утро

Появились ранние котировки по МБ - камнем вниз - средний - 27.537

Николаев - ПОВЫ - .65 / .85 но думаю , что уже скоро опустят обе котировки.

P.S. как ранее писал уважаемый Перес .... - ожидаем выхода НБУ с суммой 50-100-200мио. Ну и смотрим на какой период растянут укрепление курса с его последующей остановкой в диапазоне по примеру прошлого года...
swodnix
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:53

Факир был пьян


Вітаюсь совсіма.

https://bank.gov.ua/files/Volue.xls

Они видите ли 19.01.2019 торговали...

Яков, как так?

ВО


Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:59

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.

https://bank.gov.ua/files/Volue.xls

Они видите ли 19.01.2019 торговали...

Яков, как так?

ВО


Хай щастить.

Человеческий фактор. Очепятка в дате :) Исправят, такое не впервой.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:03

s0v7a
Возможна ошибка клерка. Вместо 21 написали 19. Объем похож на торги в томе.
Сибарит
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