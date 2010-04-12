МЕЛОЧЬ? ВЫ СЕРЬЕЗНО? Алекс, я понимаю, что надо заговаривать курс. "Работа такая" (с. "Жил был пес"). Но явную чушь не стоит писать...
Снова какие-то фантазии. Посчитайте, сколько денег там было недоплачено из-за этого, в какой момент идет фактическая оплата и на сколько изменилась разница по проплате. Это мелочь относительно объемов МБ.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
juristkostya написав: Кстати, об адекватных прогнозах: 1. Экономист Интеллиджент Юнит прогнозирует кашмарный девал до 29,3 на ближайшие 5 (пять!) лет. 2. Я ещё позапрошлым летом писал, что класс работы НБУ явно растет и тех любимых спекулянтами колебаний скоро не останется. Что мы и наблюдаем. Из обоих пунктов следует, что смело можно возвращаться к гривнедепо как основному фин инструменту.
на 12 мес депо или сразу на 18 мес?
Только нужно помнить, что девалы 98, 08 и 14 произошли, по большому счету, не по вине НБУ и вообще не по вине Украины.
Кстати, об адекватных прогнозах: 1. Экономист Интеллиджент Юнит прогнозирует кашмарный девал до 29,3 на ближайшие 5 (пять!) лет.
2. Я ещё позапрошлым летом писал, что класс работы НБУ явно растет и тех любимых спекулянтами колебаний скоро не останется. Что мы и наблюдаем.
Из обоих пунктов следует, что смело можно возвращаться к гривнедепо как основному фин инструменту.
Доверять всяким "экспертам" лучше не стоит, правительство вечно закладывает нереально высокий курс в бюджет, бизнес - еще больше)) Просто они хотят морально обработать население к готовности отдавать за доллар больше, но население не ведется) НБУ действительно стал работать профессионально, как только Гонтареву поперли оттуда. Не помню, при ком запустили Matching, но после прихода Якова действительно НБУ стал выполнять свои функции хорошо, это заметно по сглаживаниям курса. Монетарная политика стала адекватной.
zzzzzz написав:
НБУ до конца года может снизить учетную ставку до 15-17% - банкиры
Всем кто так радостно прыгает и ждет что доллар летом будет 27-26-25 , розовые очки снимает. У НБУ нет цели войти в револьвацию. Есть определенные таргеты по инфляции. Но инфляцию все равно будут поддерживать, и ниже 6-7% она не будет в 2019.
Так что если доллар начнет проседать, НБУ учетку сразу опустит что-бы булки не расслабляли.
Так ревальвация - не цель НБУ. Это естественное движение курса в условиях падения панической надбавки. Для 26.ХХ не обязательно ждать аж лета, это может быть уже и весной, особенно если победит правильный кандидат Тогда и 25 можем увидеть еще весной.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Появились ранние котировки по МБ - камнем вниз - средний - 27.537
Николаев - ПОВЫ - .65 / .85 но думаю , что уже скоро опустят обе котировки.
P.S. как ранее писал уважаемый Перес .... - ожидаем выхода НБУ с суммой 50-100-200мио. Ну и смотрим на какой период растянут укрепление курса с его последующей остановкой в диапазоне по примеру прошлого года...
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.