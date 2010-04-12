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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 346347348349350>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 115
1. меньше 27
14%
16
2. 27 - 28.50
52%
60
3. 28.50 - 30
21%
24
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:41

Привет из Днепра-3

Регулятор агрессивной и ранней покупкой СКВ на межбанке задал восходящий ее тренд к немалой радости экспортеров, которым сегодня предстоят объемные обязательные продажи доллара. По состоянию на 10.35 курс безналичного «американца» вырос к 27,65/27,70 UAH/USD.

Впрочем, со слов непосредственных участников торгов, регулятору оказали изрядную помощь скупавшие валюту нерезиденты.

Дата: 23 января 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.45

Мелкий опт «неформал»

$ 27,67/27,77 UAH/USD
EUR 31,65/31,70 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный, но «адреналиновый».

Дата: 23 января 2019 г. на 10.43
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,65/27,80 UAH/USD
€ 31,45/31,65 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,415 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,70/27,85 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 января спрос и офера потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 23 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,70/27,85 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 января спрос и офера потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 23 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки шли в балансе спроса и предложения.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:41

  Сибарит написав:
  Искатель написав:Нацбанк интервенит по "единой цене". Аукциона в том виде, который был в прошлом году, не будет.

Со времени введения нынешней тактики интервенций пару аукционов все же провели. Нельзя исключить аукциона и в будущем. Этот метод интервенций используется, когда нужно громко крикнуть: "Астанавитесь".


Я не о о том. Просто Нацбанк все активней использует интервенции по методу "единой цены", чтобы банки не промахнулись. Это, кстати, ему позволяет в любой момент убрать бид и сказать: "Все, покупки больше нет".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:42

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-2

Раннее появление на межбанке регулятора с гривневой интервенцией с платформы Matching по 27,60 UAH/USD обеспечило отскок курса «американца» до 27,62/27,67 UAH/USD по состоянию на 10.26 Киева.

US

Дядя Саша, я дико извиняюсь. Когда вот так выставляют явную цену - это метод "единой цены", а не Matching. Там бид стоял по 27,60 для всех.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:54

Alex2006
Ви не бачите очевидних речей, минулого року дно було в районі 26,00 значить логічно, що дно цього року буде вище рівня 26,00
На рахунок баксотримачів не переживайте так, в них все стабільно, а от гривнетримачі можуть в мить відкинутись на кілька років назад, по капіталу :wink: Ось і вся арифметика.
twin
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:55

  Искатель написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-2

Раннее появление на межбанке регулятора с гривневой интервенцией с платформы Matching по 27,60 UAH/USD обеспечило отскок курса «американца» до 27,62/27,67 UAH/USD по состоянию на 10.26 Киева.

US

Дядя Саша, я дико извиняюсь. Когда вот так выставляют явную цену - это метод "единой цены", а не Matching. Там бид стоял по 27,60 для всех.


Уже извинил. Цивильно. У "варягов" тоже такие биды были?

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:55

Re: Валютный рынок в контексте

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zorka
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:57

  Сибарит написав:
  Alex2006 написав:НБУ действительно стал работать профессионально, как только Гонтареву поперли оттуда. Не помню, при ком запустили Matching, но после прихода Якова действительно НБУ стал выполнять свои функции хорошо, это заметно по сглаживаниям курса. Монетарная политика стала адекватной.

Основы нынешней монетарной политики заложила именно Гонтарева. Ничего кардинально в действиях НБУ не изменилось. Изменилась обстановка.
А поперли ее жестко - целый год не отпускали :)

дело не в персоналиях.
Резервов стало больше, политическая установка в части монетарной политики изменилась, паническая надбавка снизилась, технологическая составляющая участия НБУ в межбанке совершенствуется.
Всё это вместе называется "системная работа", именно так и должно быть.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:02

Re: Валютный рынок в контексте

  twin написав:минулого року дно було в районі 26,00 значить логічно, що дно цього року буде вище рівня 26,00
да, но при этом средневзвешенный за 2019-й год запросто может оказаться на уровне или даже ниже средневзвешенного за 2018-й :-)
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:03

  дядя Caша написав:
  Искатель написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-2

Раннее появление на межбанке регулятора с гривневой интервенцией с платформы Matching по 27,60 UAH/USD обеспечило отскок курса «американца» до 27,62/27,67 UAH/USD по состоянию на 10.26 Киева.

US

Дядя Саша, я дико извиняюсь. Когда вот так выставляют явную цену - это метод "единой цены", а не Matching. Там бид стоял по 27,60 для всех.


Уже извинил. Цивильно. У "варягов" тоже такие биды были?

US

Варяги вылезли чуть позже, когда Нацбанк засекли на горизонте. Кстати, Нацбанк скоро ушел, т.к. уже держать вниз не нужно было.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:05

Привет из Днепра-4

Распродавшиеся накануне «варяги» интенсивно скупали СКВ, сумев поднять ее цену на межбанке около 11.02 Киева до 27,67/27,72 UAH/USD.

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дядя Caша
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