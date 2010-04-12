Додано: Сер 23 січ, 2019 10:41

Привет из Днепра-3



Регулятор агрессивной и ранней покупкой СКВ на межбанке задал восходящий ее тренд к немалой радости экспортеров, которым сегодня предстоят объемные обязательные продажи доллара. По состоянию на 10.35 курс безналичного «американца» вырос к 27,65/27,70 UAH/USD.



Впрочем, со слов непосредственных участников торгов, регулятору оказали изрядную помощь скупавшие валюту нерезиденты.



Дата: 23 января 2019 г.



Рынок наличных Киева 10.45



Мелкий опт «неформал»



$ 27,67/27,77 UAH/USD

EUR 31,65/31,70 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный, но «адреналиновый».



Дата: 23 января 2019 г. на 10.43

Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 27,65/27,80 UAH/USD

€ 31,45/31,65 UAH/EUR

RUB – 0,408/0,415 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях

преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,70/27,85 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 января спрос и офера потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 23 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,70/27,85 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 января спрос и офера потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 23 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки шли в балансе спроса и предложения.



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