Регулятор агрессивной и ранней покупкой СКВ на межбанке задал восходящий ее тренд к немалой радости экспортеров, которым сегодня предстоят объемные обязательные продажи доллара. По состоянию на 10.35 курс безналичного «американца» вырос к 27,65/27,70 UAH/USD.
Впрочем, со слов непосредственных участников торгов, регулятору оказали изрядную помощь скупавшие валюту нерезиденты.
Дата: 23 января 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.45
Мелкий опт «неформал»
$ 27,67/27,77 UAH/USD EUR 31,65/31,70 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный, но «адреналиновый».
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,70/27,85 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 января спрос и офера потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 23 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,70/27,85 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 января спрос и офера потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 23 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки шли в балансе спроса и предложения.
Искатель написав:Нацбанк интервенит по "единой цене". Аукциона в том виде, который был в прошлом году, не будет.
Со времени введения нынешней тактики интервенций пару аукционов все же провели. Нельзя исключить аукциона и в будущем. Этот метод интервенций используется, когда нужно громко крикнуть: "Астанавитесь".
Я не о о том. Просто Нацбанк все активней использует интервенции по методу "единой цены", чтобы банки не промахнулись. Это, кстати, ему позволяет в любой момент убрать бид и сказать: "Все, покупки больше нет".
Alex2006 Ви не бачите очевидних речей, минулого року дно було в районі 26,00 значить логічно, що дно цього року буде вище рівня 26,00 На рахунок баксотримачів не переживайте так, в них все стабільно, а от гривнетримачі можуть в мить відкинутись на кілька років назад, по капіталу Ось і вся арифметика.
Alex2006 написав:НБУ действительно стал работать профессионально, как только Гонтареву поперли оттуда. Не помню, при ком запустили Matching, но после прихода Якова действительно НБУ стал выполнять свои функции хорошо, это заметно по сглаживаниям курса. Монетарная политика стала адекватной.
Основы нынешней монетарной политики заложила именно Гонтарева. Ничего кардинально в действиях НБУ не изменилось. Изменилась обстановка. А поперли ее жестко - целый год не отпускали
дело не в персоналиях. Резервов стало больше, политическая установка в части монетарной политики изменилась, паническая надбавка снизилась, технологическая составляющая участия НБУ в межбанке совершенствуется. Всё это вместе называется "системная работа", именно так и должно быть.