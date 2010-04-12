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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 347348349350>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 115
1. меньше 27
14%
16
2. 27 - 28.50
52%
60
3. 28.50 - 30
21%
24
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:05

Re: Валютный рынок в контексте

Киев м. Левобережная 27,65-70/27,75
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:06

  Искатель написав:]
  Искатель написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-2

Раннее появление на межбанке регулятора с гривневой интервенцией с платформы Matching по 27,60 UAH/USD обеспечило отскок курса «американца» до 27,62/27,67 UAH/USD по состоянию на 10.26 Киева.

US

Дядя Саша, я дико извиняюсь. Когда вот так выставляют явную цену - это метод "единой цены", а не Matching. Там бид стоял по 27,60 для всех.


Уже извинил. Цивильно. У "варягов" тоже такие биды были?

US

Варяги вылезли чуть позже, когда Нацбанк засекли на горизонте. Кстати, Нацбанк скоро ушел, т.к. уже держать вниз не нужно было.[/quote]

Так и было. Как и то, что офера по 27.59 изрядно напугали НБУ, примчавшегося с мешком гривни на МБ.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:08

  Искатель написав: Кстати, Нацбанк скоро ушел, т.к. уже держать вниз не нужно было.

Желает продолжения банкета,боится спугнуть мишек.Отдыхаем и наслаждаемся жизнью до лета :D А потом,работать и ещё раз работать :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:15

Привет из Днепра-5

Реагируя на покупки доллара нерезидентами, экспортеры начали придерживать валюту, обеспечивая ее рост к 27,71/27,76 UAH/USD по состоянию на 11.12 Киева.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:19

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-4

Распродавшиеся накануне «варяги» интенсивно скупали СКВ, сумев поднять ее цену на межбанке около 11.02 Киева до 27,67/27,72 UAH/USD.
US

Виявляється і так можна було. І в ОВДП зайшли (фактично пере зайшли) і ще 10-15 копійок на 1$ "піймали"
Фр. 27,6/27,7
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:21

Re: Валютный рынок в контексте

73/80
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:26

Re: Валютный рынок в контексте

уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста где смотреть актуальный наличный курс евро\доллар для Львова ? или ориентироваться на Киевский ? мне нужно допустим отдать человеку условно $10 000 но в Евро где посмотреть курс ? что бы это было авторитетно
Востаннє редагувалось yama в Сер 23 січ, 2019 11:35, всього редагувалось 1 раз.
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:31

  zorka написав:73/80

приносить по ,70 пока не готовы?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:31

  yama написав:уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста где смотреть актуальный наличный курс евро\доллар для Львова ? или ориентироваться на Киевский ? мне нужно допустим отдать человеку условно $10 000 но в Евро где посмотреть курс ? что бы это было авторитетно

Здесь все зависит от договоренностей между Вами и Вашим контрагентом.
На Западной Украине евро традиционно чуть дешевле, чем в столице.
Спросите zorka, она Вам подскажет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:33

Привет из Днепра-6

К 11.29 котировки доллара на межбанке замедлили рост, сумев, однако, добраться к этому часу до цифры 27,72/27,77 UAH/USD.

Дополуденный курсовой «медвежий адреналин», сменившийся восходящим трендом в безналичной паре доллар-гривня, сопровождались признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,00% годовых.

Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному росту остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.


Дата: 23 января 2019 г. на 11.23

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,77/27,83 UAH/USD
€ – 31,60/31,67 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,414 UAH/RUB

Дата: 23 января 2019 г.

Рынок наличных Киева 11.26

Мелкий опт «неформал»

$ 27,73/27,80 UAH/USD
EUR 31,60/31,75 UAH/EUR

На указанное время в столице сохраняется равновесие спроса и оферов. Напряжение и волатильность понизились. Работу столичного рынка затрудняют пробки на дорогах.

US
дядя Caша
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