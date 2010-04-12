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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:05
Re: Валютный рынок в контексте
Киев м. Левобережная 27,65-70/27,75
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:06
Варяги вылезли чуть позже, когда Нацбанк засекли на горизонте. Кстати, Нацбанк скоро ушел, т.к. уже держать вниз не нужно было.[/quote]
Так и было. Как и то, что офера по 27.59 изрядно напугали НБУ, примчавшегося с мешком гривни на МБ.
US
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:08
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:15
Привет из Днепра-5
Реагируя на покупки доллара нерезидентами, экспортеры начали придерживать валюту, обеспечивая ее рост к 27,71/27,76 UAH/USD по состоянию на 11.12 Киева.
US
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:19
Виявляється і так можна було. І в ОВДП зайшли (фактично пере зайшли) і ще 10-15 копійок на 1$ "піймали"
Фр. 27,6/27,7
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:21
Re: Валютный рынок в контексте
73/80
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:26
Re: Валютный рынок в контексте
уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста где смотреть актуальный наличный курс евро\доллар для Львова ? или ориентироваться на Киевский ? мне нужно допустим отдать человеку условно $10 000 но в Евро где посмотреть курс ? что бы это было авторитетно
Востаннє редагувалось yama в Сер 23 січ, 2019 11:35, всього редагувалось 1 раз.
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:31
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:31
Здесь все зависит от договоренностей между Вами и Вашим контрагентом.
На Западной Украине евро традиционно чуть дешевле, чем в столице.
Спросите zorka, она Вам подскажет.
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:33
Привет из Днепра-6
К 11.29 котировки доллара на межбанке замедлили рост, сумев, однако, добраться к этому часу до цифры 27,72/27,77 UAH/USD.
Дополуденный курсовой «медвежий адреналин», сменившийся восходящим трендом в безналичной паре доллар-гривня, сопровождались признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,00% годовых.
Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному росту остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
Дата: 23 января 2019 г. на 11.23
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,77/27,83 UAH/USD
€ – 31,60/31,67 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,414 UAH/RUB
Дата: 23 января 2019 г.
Рынок наличных Киева 11.26
Мелкий опт «неформал»
$ 27,73/27,80 UAH/USD
EUR 31,60/31,75 UAH/EUR
На указанное время в столице сохраняется равновесие спроса и оферов. Напряжение и волатильность понизились. Работу столичного рынка затрудняют пробки на дорогах.
US
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