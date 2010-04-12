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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 347348349350

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 114
1. меньше 27
14%
16
2. 27 - 28.50
52%
59
3. 28.50 - 30
21%
24
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:33

Yuri_T по ,75 даже не готовы
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:34

  swodnix написав:Всем доброе утро

Появились ранние котировки по МБ - камнем вниз - средний - 27.537

Николаев - ПОВЫ - .65 / .85 но думаю , что уже скоро опустят обе котировки.

P.S. как ранее писал уважаемый Перес .... - ожидаем выхода НБУ с суммой 50-100-200мио. Ну и смотрим на какой период растянут укрепление курса с его последующей остановкой в диапазоне по примеру прошлого года...
Доброго дня панове, це вже "панікстан" відбувся зранку, кожен з гравців розуміє, якщо я не перший, то далі буде дешевше доляр і позначка 28 все віддаляється, та залишається в спогадах, який чудовий рівень був. Так, регулятор підгальмовує, щоб не так швидко геп відбувався, напрямок відомий, але треба ще й скирдувати в "закрома", раціонально використовуюючи кожен рівень, а не просто впали, сьогодні з*їв, а завтра голодний. Кайфувати треба від дійства.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:36

  Искатель написав:
  yama написав:уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста где смотреть актуальный наличный курс евро\доллар для Львова ? или ориентироваться на Киевский ? мне нужно допустим отдать человеку условно $10 000 но в Евро где посмотреть курс ? что бы это было авторитетно

Здесь все зависит от договоренностей между Вами и Вашим контрагентом.
На Западной Украине евро традиционно чуть дешевле, чем в столице.
Спросите zorka, она Вам подскажет.


Подтверждаю. На Левобережной Украине ощущается дефицит евронала.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:38

  zorka написав:Yuri_T по ,75 даже не готовы

да ладно, я недавно сдал 450 по ,75 на "хлебушек"
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:38

yama http://ok-finance.net.ua/
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:38

  Искатель написав:
  yama написав:уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста где смотреть актуальный наличный курс евро\доллар для Львова ? или ориентироваться на Киевский ? мне нужно допустим отдать человеку условно $10 000 но в Евро где посмотреть курс ? что бы это было авторитетно

Здесь все зависит от договоренностей между Вами и Вашим контрагентом.
На Западной Украине евро традиционно чуть дешевле, чем в столице.
Спросите zorka, она Вам подскажет.

спасибо , хотелось бы от чего-то отталкиваться не через гривну же пересчитывать с двойной конвертацией :) .
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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