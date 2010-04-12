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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:33
Yuri_T по ,75 даже не готовы
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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zorka
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Додано: Сер 23 січ, 2019 11:34
swodnix написав:
Всем доброе утро
Появились ранние котировки по МБ - камнем вниз - средний - 27.537
Николаев - ПОВЫ - .65 / .85 но думаю , что уже скоро опустят обе котировки.
P.S. как ранее писал уважаемый Перес .... - ожидаем выхода НБУ с суммой 50-100-200мио. Ну и смотрим на какой период растянут укрепление курса с его последующей остановкой в диапазоне по примеру прошлого года...
Доброго дня панове, це вже "панікстан" відбувся зранку, кожен з гравців розуміє, якщо я не перший, то далі буде дешевше доляр і позначка 28 все віддаляється, та залишається в спогадах, який чудовий рівень був. Так, регулятор підгальмовує, щоб не так швидко геп відбувався, напрямок відомий, але треба ще й скирдувати в "закрома", раціонально використовуюючи кожен рівень, а не просто впали, сьогодні з*їв, а завтра голодний. Кайфувати треба від дійства.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 23 січ, 2019 11:36
Подтверждаю. На Левобережной Украине ощущается дефицит евронала.
Искатель написав: yama написав:
уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста где смотреть актуальный наличный курс евро\доллар для Львова ? или ориентироваться на Киевский ? мне нужно допустим отдать человеку условно $10 000 но в Евро где посмотреть курс ? что бы это было авторитетно
Здесь все зависит от договоренностей между Вами и Вашим контрагентом.
На Западной Украине евро традиционно чуть дешевле, чем в столице.
Спросите zorka, она Вам подскажет.
US
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Додано: Сер 23 січ, 2019 11:38
zorka написав:Yuri_T
по ,75 даже не готовы
да ладно, я недавно сдал 450 по ,75 на "хлебушек"
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edvardd
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Додано: Сер 23 січ, 2019 11:38
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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zorka
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Додано: Сер 23 січ, 2019 11:38
Искатель написав: yama написав:
уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста где смотреть актуальный наличный курс евро\доллар для Львова ? или ориентироваться на Киевский ? мне нужно допустим отдать человеку условно $10 000 но в Евро где посмотреть курс ? что бы это было авторитетно
Здесь все зависит от договоренностей между Вами и Вашим контрагентом.
На Западной Украине евро традиционно чуть дешевле, чем в столице.
Спросите zorka, она Вам подскажет.
спасибо , хотелось бы от чего-то отталкиваться не через гривну же пересчитывать с двойной конвертацией
.
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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yama
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