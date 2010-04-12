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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 350351352353354>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 118
1. меньше 27
14%
16
2. 27 - 28.50
53%
63
3. 28.50 - 30
20%
24
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:27

  Doctor написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-7
Эти «мероприятия» способствовали рост курса «американца» до 27,76/27,81 UAH/USD по состоянию на 11.53 Киева.
US

Ростем на подвійній експортній виручці. А що буде на одинарній? А то дивлюсь тут вже по 26.5 мріють... :mrgreen:

Что,ещё не успел выйти из $ :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:32

Re: Валютный рынок в контексте

Добра нагода злити зеленого вище, ріст захлинеться і повернемось на 27.65. Це розуміють гравці і незабаром продовжать позбуватися американця поки трохи відросли.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:35

Re: Валютный рынок в контексте

  4x4 написав:Пошлю Вас, пожалуй...

Спасибо!
Текст знакомый, но то ли теперь воспринимается по-другому, то ли был поправлен со времен первой редакции.
И, тем не менее, я поддержу Искателя.
Наши жаркие споры, вызванные расхождением информации от участников рынка и данным НБУ, говорят о том, что прятаться НБУ умеет хорошо. Резонно предположить, что наличие у нас оперативной информации об интервенциях говорит о выходах НБУ без использования анонимайзера.
Впрочем, о терминологии можно продолжать спорить - многое зависит от технической реализации механизма.

Интересно, какой завтра будет знак в графе "Прочее"? :)
  Doctor написав:Ростем на подвійній експортній виручці. А що буде на одинарній?

Я традиционно ожидаю увеличенный объем обязательной продажи завтра, а не сегодня.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:39

  сірий написав:Что,ещё не успел выйти из $ :mrgreen:

Цілком вірно. Валютними спекуляціями не займаюсь. Долар він і у африці долар :mrgreen:
Doctor
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:41

  Перес де Куэльяр написав:Добра нагода злити зеленого вище, ріст захлинеться і повернемось на 27.65. Це розуміють гравці і незабаром продовжать позбуватися американця поки трохи відросли.


может уже хватит этих вербальных интервенций здесь, на форуме ?
айда на улицу - сливайте всю свою зелень пока "дорого" :lol:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:41

Привет из Днепра-9

По состоянию на 12.38 котировки безналичного доллара, сохранив восходящий тренд, выросли к 27,83/27,87 UAH/USD. «Похоже, сами себя на межбанке напугали», - констатировал наш консультант.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:42

Re: Валютный рынок в контексте

  Сибарит написав:я поддержу Искателя

В какой части? :)
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:45

  Vitalych-new написав:
  Перес де Куэльяр написав:Добра нагода злити зеленого вище, ріст захлинеться і повернемось на 27.65. Це розуміють гравці і незабаром продовжать позбуватися американця поки трохи відросли.


может уже хватит этих вербальных интервенций здесь, на форуме ?
айда на улицу - сливайте всю свою зелень пока "дорого" :lol:
Ходімо друже. А але ж воно так і буде. :D
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:46

Re: Валютный рынок в контексте

  4x4 написав:В какой части?

В той, что при видимых интервенциях Матчинг не используется, по крайней мере, в части функционала, обеспечивающего анонимность :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:52

Re: Валютный рынок в контексте

на мб я вижу цирк,
утром по 27.6+ никому не нужно, "покупателей нет вообще".
а по 27.92 самое оно. :mrgreen:
Alex2007
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