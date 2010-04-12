Что,ещё не успел выйти из $
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:27
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:32
Re: Валютный рынок в контексте
Добра нагода злити зеленого вище, ріст захлинеться і повернемось на 27.65. Це розуміють гравці і незабаром продовжать позбуватися американця поки трохи відросли.
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:35
Re: Валютный рынок в контексте
Спасибо!
Текст знакомый, но то ли теперь воспринимается по-другому, то ли был поправлен со времен первой редакции.
И, тем не менее, я поддержу Искателя.
Наши жаркие споры, вызванные расхождением информации от участников рынка и данным НБУ, говорят о том, что прятаться НБУ умеет хорошо. Резонно предположить, что наличие у нас оперативной информации об интервенциях говорит о выходах НБУ без использования анонимайзера.
Впрочем, о терминологии можно продолжать спорить - многое зависит от технической реализации механизма.
Интересно, какой завтра будет знак в графе "Прочее"?
Я традиционно ожидаю увеличенный объем обязательной продажи завтра, а не сегодня.
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:39
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:41
может уже хватит этих вербальных интервенций здесь, на форуме ?
айда на улицу - сливайте всю свою зелень пока "дорого"
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:41
Привет из Днепра-9
По состоянию на 12.38 котировки безналичного доллара, сохранив восходящий тренд, выросли к 27,83/27,87 UAH/USD. «Похоже, сами себя на межбанке напугали», - констатировал наш консультант.
US
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:42
Re: Валютный рынок в контексте
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:45
Ходімо друже. А але ж воно так і буде.
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:46
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:52
Re: Валютный рынок в контексте
на мб я вижу цирк,
утром по 27.6+ никому не нужно, "покупателей нет вообще".
а по 27.92 самое оно.
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