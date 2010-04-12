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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 350351352353

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 118
1. меньше 27
14%
16
2. 27 - 28.50
53%
63
3. 28.50 - 30
20%
24
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:54

  edvardd написав:
  zorka написав:Yuri_T по ,75 даже не готовы

да ладно, я недавно сдал [b]450[/b] по ,75 на "хлебушек"

Кицька з такими обсягами не працює. :roll:
От коли в сумі обміну буде 5 цифр,тоді приходьте. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:03

Re: Валютный рынок в контексте

ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
12:45 27.8800 27.9200
12:40 27.8600 27.9000
12:35 27.8400 27.8900
12:30 27.8200 27.8700

вверх ....
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:04

  rasmus написав:ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА 12:45 27.8800 27.9200 12:40 27.8600 27.9000 12:35 27.8400 27.8900 12:30 27.8200 27.8700 вверх ....

+

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:05

  Alex2006 написав:Аж сердце сжимается, когда вижу, как коробит баксодержателей от падения курса :(


Отнюдь.
Наоборот. :P Радует. Что в стране все налаживается. Слава Богу! И вы богатейте. И мы ведь тоже продолжим богатеть вместе с вами. Один народ - одна судьба. Богатый народ - богатая страна. А раз богатая страна, значит и красивая. Мы же все хотим жить в красивой стране. Так чи ні? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:07

  Alex2007 написав:на мб я вижу цирк,
утром по 27.6+ никому не нужно, "покупателей нет вообще".
а по 27.92 самое оно. :mrgreen:

Цікаво - чому НБУ не діє.Курс виріс на 30 копійок.
В минулому році один раз була подібна ситуація.Спочатку курс стрімко падав,НБУ вийшов з покупкою,потім курс почав зростати і НБУ вийшов з продажем.
І все на протязі одного дня.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:10

  tea написав:
  Alex2007 написав:на мб я вижу цирк,
утром по 27.6+ никому не нужно, "покупателей нет вообще".
а по 27.92 самое оно. :mrgreen:

Цікаво - чому НБУ не діє.Курс виріс на 30 копійок.
В минулому році один раз була подібна ситуація.Спочатку курс стрімко падав,НБУ вийшов з покупкою,потім курс почав зростати і НБУ вийшов з продажем.
І все на протязі одного дня.

Значит уверен ,что завтра также уйдет вниз
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:11

  tea написав:
  Alex2007 написав:на мб я вижу цирк,
утром по 27.6+ никому не нужно, "покупателей нет вообще".
а по 27.92 самое оно. :mrgreen:

Цікаво - чому НБУ не діє.Курс виріс на 30 копійок.
В минулому році один раз була подібна ситуація.Спочатку курс стрімко падав,НБУ вийшов з покупкою,потім курс почав зростати і НБУ вийшов з продажем.
І все на протязі одного дня.


Хто його знає - може зараз продає те, що зранку купив, тим, хто вранці йому продав. :mrgreen:
пізніше дізнаймось.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:14

  Alex2007 написав:на мб я вижу цирк,
утром по 27.6+ никому не нужно, "покупателей нет вообще".
а по 27.92 самое оно. :mrgreen:
Цей ребус треба розгадати, довідковий 27,6684. То для чого Регулятор це відтворює, такі коливання?Сьогодні погашення по ОВДП 6млрд., завтра можуть опинитися на МБ, можливо що є побоювання, якщо курс буде низький, то цей об*єм піде на попит валюти. А так зараз задрав котирування, переївши трохи, сподівається, що гравці спрямують цю гривню знову в ОВДП.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:15

Re: Валютный рынок в контексте

Красиво сегодня нбу наказал тех, кто ждал дна) интересно сколько он выкупил по 27,60.
Киев в 10.30 утра продавал по 27.73, сейчас уже покупают по 27.80. Вяло реагируют, погода у нас не лётная )
rils33
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:15

Re: Валютный рынок в контексте

По результатам 2018 г. украинский аграрный экспорт вырос более чем на $880 млн по сравнению с 2017 г. и достиг нового рекорда — $18,8 млрд. За этот период ощутимо увеличились объемы экспорта продукции АПК на рынки Азии и Евросоюза. Украинский аграрный экспорт в страны Азии превысил $8 млрд, а в страны ЕС мы экспортировали в 2018 г. аграрных и пищевых продуктов на более $6,3 млрд», — заместитель министра Ольга Трофимцева.

крупнейшими покупателями украинских аграрных и пищевых продуктов в 2018 г. стали:

Индия — было экспортировано продукции АПК более чем на $1,8 млрд;
Китай — $1,2 млрд;
Нидерланды — $1,2 млрд;
Испания — $1,04 млрд;
Египет — $888,7 млн.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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